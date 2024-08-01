Верона - Наполи 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
18 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Наполи, которое состоится 18 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Наполи
Неаполь
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|27
|зщ
|Павел Давидович
|42
|зщ
|Диего Коппола
|15
|зщ
|Иллан Оку
|25
|пз
|Суат Сердар
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|18
|пз
|Абду Арруи
|8
|пз
|Дарко Лазович
|31
|нп
|Томаш Суслов
|19
|нп
|Каспер Тенгстедт
|1
|вр
|Алекс Мерет
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|21
|нп
|Маттео Политано
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|81
|нп
|Джакомо Распадори
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Антонио Конте
История личных встреч
|04.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 3
|15.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|0 : 0
|15.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|2 : 5
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 1
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|3 : 1
|23.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|19.10.2019
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|10.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 2
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 2
|20.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 3
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 0
|17.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|1
|1
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|1
| 3
Лига чемпионов
|Торино
|1
|1
| 4
Лига чемпионов
|Дженоа
|1
|1
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Парма
|1
|1
|7
|Монца
|1
|1
|8
|Эмполи
|1
|1
|9
|Венеция
|0
|0
|10
|Аталанта
|0
|0
|11
|Кальяри
|0
|0
|12
|Лацио
|0
|0
|13
|Удинезе
|0
|0
|14
|Рома
|0
|0
|15
|Болонья
|0
|0
|16
|Наполи
|0
|0
|17
|Верона
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Ювентус
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Лечче
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Комо
|0
|0