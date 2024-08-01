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Верона - Наполи 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
18 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Верона
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Наполи, которое состоится 18 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Наполи
Неаполь
1ИталияврЛоренцо Монтипо
38БельгиязщДжексон Тчатчуа
27ПольшазщПавел Давидович
42ИталиязщДиего Коппола
15ФранциязщИллан Оку
25ГерманияпзСуат Сердар
33СловакияпзОндрей Дуда
18НидерландыпзАбду Арруи
8СербияпзДарко Лазович
31СловакиянпТомаш Суслов
19ДаниянпКаспер Тенгстедт
1ИталияврАлекс Мерет
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
17УругвайзщМатиас Оливера
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
21ИталиянпМаттео Политано
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
81ИталиянпДжакомо Распадори
Главные тренеры
ИталияПаоло Дзанетти
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
04.02.2024Италия - Серия А23-й турНаполи2 : 1Верона
21.10.2023Италия - Серия А9-й турВерона1 : 3Наполи
15.04.2023Италия - Серия АСерия А. 30-й турНаполи0 : 0Верона
15.08.2022Италия - Серия АСерия А. 1-й турВерона2 : 5Наполи
13.03.2022Италия - Серия А29-й турВерона1 : 2Наполи
07.11.2021Италия - Серия А12-й турНаполи1 : 1Верона
23.05.2021Италия - Серия А38-й турНаполи1 : 1Верона
24.01.2021Италия - Серия А19-й турВерона3 : 1Наполи
23.06.2020Италия - Серия А27-й турВерона0 : 2Наполи
19.10.2019Италия - Серия А8-й турНаполи2 : 0Верона
10.08.2024Кубок Италии1/32 финалаВерона1 : 2
26.05.2024Италия - Серия А38-й турВерона2 : 2
20.05.2024Италия - Серия А37-й тур1 : 2Верона
12.05.2024Италия - Серия А36-й турВерона1 : 2
05.05.2024Италия - Серия А35-й турВерона2 : 1
10.08.2024Кубок Италии1/32 финалаНаполи0 : 0 4 : 3
31.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Наполи1 : 0
28.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Наполи4 : 0
26.05.2024Италия - Серия А38-й турНаполи0 : 0
17.05.2024Италия - Серия А37-й тур2 : 2Наполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан11
2
Лига чемпионов
Интер М11
3
Лига чемпионов
Торино11
4
Лига чемпионов
Дженоа11
5
Лига Европы
Фиорентина11
6
Квалификация Лиги конференций
Парма11
7 Монца11
8 Эмполи11
9 Венеция00
10 Аталанта00
11 Кальяри00
12 Лацио00
13 Удинезе00
14 Рома00
15 Болонья00
16 Наполи00
17 Верона00
18
Зона вылета
Ювентус00
19
Зона вылета
Лечче00
20
Зона вылета
Комо00

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