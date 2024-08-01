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Бремер - Падерборн 07 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Панценберг (Бремен, Германия), вместимость: 8000
18 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Бремер
Падерборн 07

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бремер - Падерборн 07, которое состоится 18 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Панценберг (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бремер
Бремен
Падерборн 07
Падерборн
История личных встреч
31.07.2022Кубок Германии1-й раундБремер0 : 5
25.08.2021Кубок Германии1-й раунд0 : 12
21.08.2016Кубок Германии1-й раунд0 : 7
08.08.2015Кубок Германии1-й раунд0 : 3
11.08.2024Германия — Вторая Бундеслига2-й турПадерборн 073 : 1
03.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й тур1 : 2Падерборн 07
19.05.2024Германия - Вторая Бундеслига34-й тур1 : 2Падерборн 07
10.05.2024Германия - Вторая Бундеслига33-й турПадерборн 071 : 0
05.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й тур3 : 2Падерборн 07

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