Бремер - Падерборн 07 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Панценберг (Бремен, Германия), вместимость: 8000
18 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бремер - Падерборн 07, которое состоится 18 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Панценберг (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бремер
Бремен
Падерборн 07
Падерборн
История личных встреч
|31.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|25.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 12
|21.08.2016
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 7
|08.08.2015
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 3
|11.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|10.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|05.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2