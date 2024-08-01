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Ганза Р - Герта 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Остзештадион (Росток, Германия), вместимость: 29000
18 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Ганза Р
Герта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганза Р - Герта, которое состоится 18 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Остзештадион (Росток, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганза Р
Росток
Герта
Берлин
История личных встреч
12.04.2024Германия - Вторая Бундеслига29-й турГерта4 : 0Ганза Р
05.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й турГанза Р0 : 0Герта
14.08.2017Кубок Германии1-й раундГанза Р0 : 2Герта
15.03.2008Германия - Бундеслига24-й турГанза Р0 : 0Герта
25.09.2007Германия - Бундеслига7-й турГерта1 : 3Ганза Р
27.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Ганза Р0 : 3
19.05.2024Германия - Вторая Бундеслига34-й турГанза Р1 : 2
11.05.2024Германия - Вторая Бундеслига33-й тур2 : 1Ганза Р
04.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й турГанза Р1 : 2
26.04.2024Германия - Вторая Бундеслига31-й тур1 : 0Ганза Р
10.08.2024Германия — Вторая Бундеслига2-й тур1 : 1Герта
03.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й турГерта1 : 2
19.05.2024Германия - Вторая Бундеслига34-й тур2 : 1Герта
11.05.2024Германия - Вторая Бундеслига33-й турГерта3 : 1
05.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й тур4 : 2Герта

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