Ганза Р - Герта 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Остзештадион (Росток, Германия), вместимость: 29000
18 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганза Р - Герта, которое состоится 18 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Остзештадион (Росток, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганза Р
Росток
Герта
Берлин
История личных встреч
|12.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|4 : 0
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|14.08.2017
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|15.03.2008
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|25.09.2007
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 3
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|26.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|05.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|4 : 2