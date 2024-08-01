05:20 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 18 августа
Свернуть список

Виктория 1889 - Аугсбург 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Лихтерфельде (Берлин, Германия), вместимость: 4300
18 Августа 2024 года в 14:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Виктория 1889
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория 1889 - Аугсбург, которое состоится 18 Августа 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Лихтерфельде (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виктория 1889
Берлин
Аугсбург
Аугсбург
История личных встреч
30.07.2022Кубок Германии1-й раундВиктория 18890 : 3
10.08.2019Кубок Германии1-й раундВиктория 18890 : 1
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Аугсбург1 : 0
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й тур2 : 1Аугсбург
10.05.2024Германия - Бундеслига33-й турАугсбург0 : 1
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й тур5 : 1Аугсбург
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турАугсбург0 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close