Виктория 1889 - Аугсбург 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Лихтерфельде (Берлин, Германия), вместимость: 4300
18 Августа 2024 года в 14:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория 1889 - Аугсбург, которое состоится 18 Августа 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Лихтерфельде (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виктория 1889
Берлин
Аугсбург
Аугсбург
История личных встреч
|30.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 3
|10.08.2019
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|10.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 1
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 3