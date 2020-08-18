НАК Бреда - Аякс 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
18 Августа 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Аякс, которое состоится 18 Августа 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Аякс
Амстердам
|99
|вр
|Даниэль Белица
|3
|зщ
|Мартин Косцелник
|5
|зщ
|Ян ван ден Берг
|9
|зщ
|Кацпер Костож
|17
|пз
|Рой Кёйперс
|12
|пз
|Лео Граймль
|21
|пз
|Манель Ройо
|6
|пз
|Каспер Старинг
|16
|пз
|Максимильен Балар
|39
|пз
|Доминик Яношек
|10
|нп
|Элиас Мар Омарссон
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|21
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|16
|пз
|Сиверт Маннсверк
|39
|нп
|Мика Годтс
|10
|нп
|Чуба Акпом
|38
|нп
|Кристиан Хлинссон
|23
|нп
|Стивен Бергёйс
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|17.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|5 : 0
|24.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 3
|04.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 1
|18.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|0 : 8
|19.04.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 0
|27.09.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 5
|16.03.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|28-й тур
|0 : 0
|07.12.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|16-й тур
|4 : 0
|27.04.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|32-й тур
|0 : 2
|25.08.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|3-й тур
|5 : 0
|09.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 1
|31.10.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
|07.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|10.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|19.10.2022
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 1
|15.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1 13 : 12
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|08.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|01.08.2024
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 3
|25.07.2024
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фортуна
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|2
|4
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|2
|4
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|2
|2
|9
|Виллем II
|1
|1
|10
|Фейеноорд
|1
|1
|11
|Хераклес
|1
|1
|12
|Херенвен
|2
|1
|13
|ПЕК Зволле
|1
|0
|14
|НЕК Неймеген
|2
|0
|15
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|2
|0