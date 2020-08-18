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НАК Бреда - Аякс 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
18 Августа 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
НАК Бреда
Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Аякс, которое состоится 18 Августа 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Аякс
Амстердам
99ПольшаврДаниэль Белица
3СловакиязщМартин Косцелник
5БельгиязщЯн ван ден Берг
9ПольшазщКацпер Костож
17НидерландыпзРой Кёйперс
12АвстрияпзЛео Граймль
21ИспанияпзМанель Ройо
6НидерландыпзКаспер Старинг
16АвстралияпзМаксимильен Балар
39ЧехияпзДоминик Яношек
10ИсландиянпЭлиас Мар Омарссон
22НидерландыврРемко Пасвер
3ДаниязщАнтон Гоэи
37ХорватиязщЙосип Шутало
15НидерландызщЮри Бас
4НидерландызщЙоррел Хато
21НидерландыпзБранко ван ден Бомен
16НорвегияпзСиверт Маннсверк
39БельгиянпМика Годтс
10АнглиянпЧуба Акпом
38ИсландиянпКристиан Хлинссон
23НидерландынпСтивен Бергёйс
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
История личных встреч
17.02.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турАякс5 : 0НАК Бреда
24.11.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турНАК Бреда0 : 3Аякс
04.02.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турАякс3 : 1НАК Бреда
18.11.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турНАК Бреда0 : 8Аякс
19.04.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турАякс0 : 0НАК Бреда
27.09.2014Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турНАК Бреда2 : 5Аякс
16.03.2014Нидерланды - Эредивизия28-й турНАК Бреда0 : 0Аякс
07.12.2013Нидерланды - Эредивизия16-й турАякс4 : 0НАК Бреда
27.04.2013Нидерланды - Эредивизия32-й турНАК Бреда0 : 2Аякс
25.08.2012Нидерланды - Эредивизия3-й турАякс5 : 0НАК Бреда
09.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й тур4 : 1НАК Бреда
31.10.2023Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 0НАК Бреда
07.02.2023Кубок Нидерландов1/8 финалаНАК Бреда1 : 2
10.01.2023Кубок Нидерландов1/16 финалаНАК Бреда2 : 1 ДВ
19.10.2022Кубок Нидерландов1-й раунд0 : 1НАК Бреда
15.08.2024Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчАякс0 : 1 13 : 12
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турАякс1 : 0
08.08.2024Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 1Аякс
01.08.2024Лига Европы2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 3Аякс
25.07.2024Лига Европы2-й квалификационный раунд. 1-й матчАякс1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фортуна26
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар26
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте24
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт24
5
Плей-офф Лиги конференций
ПСВ Эйндховен13
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген13
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс13
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта22
9 Виллем II11
10 Фейеноорд11
11 Хераклес11
12 Херенвен21
13 ПЕК Зволле10
14 НЕК Неймеген20
15 Гоу Эхед Иглс10
16
Стыковая зона
НАК Бреда10
17
Зона вылета
Валвейк10
18
Зона вылета
Алмере Сити20

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