Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
18 Августа 2024 года в 14:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 18 Августа 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 2
|29.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 3
|10.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 0
|16.08.2018
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 2
|02.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 3
|16.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|13.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 0
|10.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|0 : 2
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 2
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 1
|14.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|11.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|4 : 0
|26.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 2
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Бёрнли
|2
|6
| 2
Повышение
|Уотфорд
|2
|6
| 3
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|2
|4
| 4
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|2
|4
| 5
Плей-офф
|Бристоль Сити
|2
|4
| 6
Плей-офф
|Шеффилд Уэнсдей
|1
|3
|7
|Суонси Сити
|2
|3
|8
|Сандерленд
|1
|3
|9
|Оксфорд Юнайтед
|2
|3
|10
|Ковентри Сити
|2
|3
|11
|Мидлсбро
|2
|3
|12
|Дерби Каунти
|2
|3
|13
|Сток Сити
|2
|3
|14
|Шеффилд Юнайтед
|2
|2
|15
|Портсмут
|2
|2
|16
|Лидс Юнайтед
|2
|2
|17
|Халл Сити
|2
|2
|18
|Куинз Парк Рейнджерс
|2
|1
|19
|Норвич Сити
|2
|1
|20
|Лутон Таун
|2
|1
|21
|Плимут Аргайл
|2
|1
| 22
Зона вылета
|Миллуолл
|2
|0
| 23
Зона вылета
|Престон Норт Энд
|2
|0
| 24
Зона вылета
|Кардифф Сити
|2
|0