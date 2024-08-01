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Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
18 Августа 2024 года в 14:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 2-й тур
Сандерленд
Шеффилд Уэнсдей

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 18 Августа 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Сандерленд0 : 2Шеффилд Уэнсдей
29.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 3Сандерленд
10.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Шеффилд Уэнсдей2 : 0Сандерленд
16.08.2018 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Сандерленд0 : 2Шеффилд Уэнсдей
02.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Сандерленд1 : 3Шеффилд Уэнсдей
16.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Сандерленд
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 2 : 0Сандерленд
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур 0 : 2Сандерленд
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Сандерленд0 : 2Шеффилд Уэнсдей
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 1 : 0Сандерленд
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Сандерленд0 : 1
14.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 1 : 2Шеффилд Уэнсдей
11.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Шеффилд Уэнсдей4 : 0
26.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2Шеффилд Уэнсдей
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Сандерленд0 : 2Шеффилд Уэнсдей
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Шеффилд Уэнсдей3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли26
2
Повышение
Уотфорд26
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс24
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион24
5
Плей-офф
Бристоль Сити24
6
Плей-офф
Шеффилд Уэнсдей13
7 Суонси Сити23
8 Сандерленд13
9 Оксфорд Юнайтед23
10 Ковентри Сити23
11 Мидлсбро23
12 Дерби Каунти23
13 Сток Сити23
14 Шеффилд Юнайтед22
15 Портсмут22
16 Лидс Юнайтед22
17 Халл Сити22
18 Куинз Парк Рейнджерс21
19 Норвич Сити21
20 Лутон Таун21
21 Плимут Аргайл21
22
Зона вылета
Миллуолл20
23
Зона вылета
Престон Норт Энд20
24
Зона вылета
Кардифф Сити20

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