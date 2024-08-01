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Телави - Динамо Бт 24 Августа прямая трансляция

24 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 22-й тур
Телави
Динамо Бт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Динамо Бт, которое состоится 24 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телави
Телави
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
11.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур Динамо Бт1 : 1Телави
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Телави0 : 1Динамо Бт
24.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур Динамо Бт3 : 0Телави
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Телави2 : 1Динамо Бт
24.05.2023 Грузия - Высшая лига 16-й тур Динамо Бт2 : 0Телави
08.04.2023 Грузия - Высшая лига 7-й тур Телави1 : 4Динамо Бт
05.11.2022 Грузия - Высшая лига 33-й тур Телави0 : 2Динамо Бт
01.09.2022 Грузия - Высшая лига 24-й тур Динамо Бт4 : 0Телави
21.05.2022 Грузия - Высшая лига 15-й тур Телави0 : 2Динамо Бт
02.04.2022 Грузия - Высшая лига 6-й тур Динамо Бт1 : 0Телави
17.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 1 : 1Телави
10.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур Телави0 : 1
04.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур 1 : 1Телави
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур 1 : 0Телави
28.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур Телави0 : 0
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Динамо Бт0 : 0
10.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур 1 : 1Динамо Бт
04.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур Динамо Бт0 : 0
30.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Динамо Бт
24.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо Бт0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2144
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2041
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2036
4 Динамо Бт2134
5 Колхети-19132127
6 Динамо Тб2125
7 Самгурали2123
8
Стыковая зона
Гагра2121
9
Стыковая зона
Телави2119
10
Зона вылета
Самтредиа2111

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