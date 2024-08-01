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Пройссен Мюнстер - Штутгарт 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
27 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Пройссен Мюнстер
Штутгарт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Штутгарт, которое состоится 27 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
Германия Саша Хильдман
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Пройссен Мюнстер0 : 1
11.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Пройссен Мюнстер0 : 0
04.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 3 : 1Пройссен Мюнстер
26.09.2023 Кубок Германии 1-й раунд Пройссен Мюнстер0 : 4
26.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Пройссен Мюнстер1 : 3
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур 3 : 1Штутгарт
17.08.2024 Суперкубок Германии 2024 Финал 2 : 2 4 : 3Штутгарт
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Штутгарт4 : 0
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур Штутгарт4 : 0
10.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур 0 : 1Штутгарт

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