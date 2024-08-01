Пройссен Мюнстер - Штутгарт 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
27 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Штутгарт, которое состоится 27 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
|Саша Хильдман
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 1
|11.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|04.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|26.09.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|26.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Суперкубок Германии 2024
|Финал
|2 : 2 4 : 3
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|10.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 1