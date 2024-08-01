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Эвертон - Донкастер Роверс 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
27 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 2-й раунд
Эвертон
Донкастер Роверс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Донкастер Роверс, которое состоится 27 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Донкастер Роверс
Донкастер
Главные тренеры
АнглияШон Дайч
История личных встреч
30.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундДонкастер Роверс1 : 2Эвертон
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й тур4 : 0Эвертон
17.08.2024Англия — Премьер-лига1-й турЭвертон0 : 3
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Эвертон1 : 1
30.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20243 : 0Эвертон
27.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 1Эвертон
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раунд0 : 2Донкастер Роверс
02.12.2023Кубок Англии2-й раунд2 : 1Донкастер Роверс
14.11.2023Кубок Англии2-й раунд1 : 2 ДВДонкастер Роверс
04.11.2023Кубок Англии1-й раундДонкастер Роверс2 : 2
30.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундДонкастер Роверс1 : 2Эвертон
Турнирная таблица
1-й раунд
Стокпорт Каунти
Блэкберн Роверс
1 : 6
Карлайл Юнайтед
Сток Сити
0 : 2
Лейтон Ориент
Ньюпорт Каунти
4 : 1
Линкольн Сити
Харрогейт Таун
1 : 2
Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
1 : 1 9 : 8
Солфорд Сити
Донкастер Роверс
0 : 2
Бромли
Уимблдон
1 : 2
Престон Норт Энд
Сандерленд
2 : 0
Норвич Сити
Стивенидж
4 : 3
Колчестер Юнайтед
Рединг
2 : 2 4 : 3
Уотфорд
Милтон-Кинс Донс
5 : 0
Чарльтон Атлетик
Бирмингем Сити
0 : 1
Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Бристоль Сити
Ковентри Сити
0 : 1
Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Суонси Сити
Гиллингем
3 : 1
Кардифф Сити
Бристоль Роверс
2 : 0
Портсмут
Миллуолл
0 : 1
Хаддерсфилд Таун
Моркам
3 : 0
Барроу
Порт Вейл
3 : 2
Уолсолл
Эксетер Сити
1 : 1 4 : 3
Транмир Роверс
Аккрингтон Стэнли
3 : 0
Бёртон Альбион
Блэкпул
0 : 4
Флитвуд Таун
Вест Бромвич Альбион
2 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Кру Александра
2 : 1
Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кроули Таун
Суиндон Таун
4 : 2
Дерби Каунти
Честерфилд
2 : 1
Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
3 : 3 4 : 3
Болтон Уондерерс
Мэнсфилд Таун
1 : 1 5 : 4
Уиган Атлетик
Барнсли
1 : 1 2 : 4
Шеффилд Юнайтед
Рексем
4 : 2
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей
1 : 2
Плимут Аргайл
Челтнем Таун
3 : 0
Лидс Юнайтед
Мидлсбро
0 : 3
2-й раунд
Мидлсбро
Сток Сити
27.08
Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
27.08
Брайтон энд Хоув Альбион
Кроули Таун
27.08
Харрогейт Таун
Престон Норт Энд
27.08
Уотфорд
Плимут Аргайл
27.08
Миллуолл
Лейтон Ориент
27.08
Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
27.08
Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдей
27.08
Блэкберн Роверс
Блэкпул
27.08
Шрусбери Таун
Болтон Уондерерс
27.08
Барроу
Дерби Каунти
27.08
Эвертон
Донкастер Роверс
27.08
Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
27.08
Лестер Сити
Транмир Роверс
27.08
Флитвуд Таун
Ротерхэм Юнайтед
27.08
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
27.08
Бирмингем Сити
Фулхэм
27.08
Кристал Пэлас
Норвич Сити
27.08
Вулверхэмптон
Бёрнли
28.08
Уимблдон
Ипсвич Таун
28.08
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
28.08
Суонси Сити
Уиком Уондерерс
28.08
Кардифф Сити
Саутгемптон
28.08
Колчестер Юнайтед
Брентфорд
28.08
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
28.08

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