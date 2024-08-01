02:13 ()
Онлайн трансляции
Суббота 31 августа
Свернуть список

Ипсвич Таун - Фулхэм 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
31 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Ипсвич Таун
Фулхэм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Фулхэм, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Фулхэм
Лондон
1 Косово вр Ариянет Мурич
40 Англия зщ Аксель Туанзебе
6 Англия зщ Люк Вулфенден
24 Англия зщ Джейкоб Гривз
18 Англия зщ Бен Джонсон
3 Англия зщ Лейф Дэвис
5 Египет пз Сэми Морси
25 Австралия пз Массимо Луонго
20 Ямайка нп Омари Хатчинсон
23 Ирландия нп Сэмми Смодич
19 Англия нп Лиам Делап
1 Германия вр Бернд Лено
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
31 Франция зщ Исса Диоп
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
20 Сербия пз Саша Лукич
18 Бразилия пз Андреас Перейра
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
11 Испания нп Адама Траоре
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
9 Бразилия нп Родриго Мунис
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Португалия Марку Силва
История личных встреч
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Ипсвич Таун1 : 3Фулхэм
16.09.2020 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ипсвич Таун0 : 1Фулхэм
02.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Фулхэм4 : 1Ипсвич Таун
26.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Ипсвич Таун0 : 2Фулхэм
08.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Фулхэм3 : 1Ипсвич Таун
26.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Ипсвич Таун0 : 2Фулхэм
19.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Ипсвич Таун1 : 1Фулхэм
15.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Фулхэм1 : 2Ипсвич Таун
14.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Фулхэм1 : 2Ипсвич Таун
09.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Ипсвич Таун2 : 1Фулхэм
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 2 : 2 4 : 2Ипсвич Таун
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур 4 : 1Ипсвич Таун
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ипсвич Таун0 : 2
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Ипсвич Таун2 : 0
30.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 2Ипсвич Таун
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 0 : 2Фулхэм
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Фулхэм2 : 1
16.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 1 : 0Фулхэм
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 4Фулхэм
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Фулхэм0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион26
3
Лига чемпионов
Ливерпуль26
4
Лига чемпионов
Арсенал26
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур24
6 Ноттингем Форест24
7 Ньюкасл Юнайтед24
8 Челси23
9 Вест Хэм Юнайтед23
10 Манчестер Юнайтед23
11 Фулхэм23
12 Брентфорд23
13 Астон Вилла23
14 Борнмут22
15 Лестер Сити21
16 Саутгемптон20
17 Кристал Пэлас20
18
Зона вылета
Ипсвич Таун20
19
Зона вылета
Вулверхэмптон20
20
Зона вылета
Эвертон20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close