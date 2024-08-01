Ипсвич Таун - Фулхэм 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
31 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Фулхэм, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|40
|зщ
|Аксель Туанзебе
|6
|зщ
|Люк Вулфенден
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|18
|зщ
|Бен Джонсон
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|5
|пз
|Сэми Морси
|25
|пз
|Массимо Луонго
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|23
|нп
|Сэмми Смодич
|19
|нп
|Лиам Делап
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|31
|зщ
|Исса Диоп
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|20
|пз
|Саша Лукич
|18
|пз
|Андреас Перейра
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|11
|нп
|Адама Траоре
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|9
|нп
|Родриго Мунис
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Марку Силва
История личных встреч
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 3
|16.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|02.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|4 : 1
|26.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2
|08.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|3 : 1
|26.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 2
|19.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|15.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 2
|14.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 2
|09.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 4 : 2
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 1
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|2 : 0
|30.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 2
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|16.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 4
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
|6
|Ноттингем Форест
|2
|4
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|4
|8
|Челси
|2
|3
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|3
|10
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
|11
|Фулхэм
|2
|3
|12
|Брентфорд
|2
|3
|13
|Астон Вилла
|2
|3
|14
|Борнмут
|2
|2
|15
|Лестер Сити
|2
|1
|16
|Саутгемптон
|2
|0
|17
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|2
|0