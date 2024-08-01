02:15 ()
Онлайн трансляции
Суббота 31 августа
Свернуть список

Монпелье - Нант 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
31 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Монпелье
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Нант, которое состоится 31 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Нант
Нант
40ФранцияврБенжамен Леком
5МализщМодибо Саньян
77МализщФалайе Сако
29КамерунзщЭнцо Чато
27ШвейцариязщБечир Омерагич
12ФранцияпзЖордан Ферри
70ФранцияпзТангуй Кулибали
13ФранцияпзЖорис Шотар
11ФранцияпзТежи Саванье
9ИорданияпзМусса Аль-Тамари
8НигериянпАкор Адамс
1ФранцияврАльбан Лафон
11ФранциязщМаркус Коко
4ФранциязщНиколя Паллуа
44ФранциязщНатан Зезе
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
22УэльспзСорба Томас
5ИспанияпзПедро Чиривелья
27НигерияпзМозес Саймон
6Бразилияпз Дуглас
10ЗимбабвенпТино Кадевере
39ФранциянпМаттис Аблин
Главные тренеры
АрменияМишель Дер Закарян
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
26.04.2024Франция - Лига 131-й турМонпелье1 : 1Нант
22.10.2023Франция - Лига 19-й турНант2 : 0Монпелье
20.05.2023Франция - Лига 136-й турНант0 : 3Монпелье
15.01.2023Франция - Лига 119-й турМонпелье0 : 3Нант
06.03.2022Франция - Лига 127-й турНант2 : 0Монпелье
31.10.2021Франция - Лига 112-й турМонпелье2 : 0Нант
23.05.2021Франция - Лига 138-й турНант1 : 2Монпелье
09.01.2021Франция - Лига 119-й турМонпелье1 : 1Нант
31.08.2019Франция - Лига 14-й турНант1 : 0Монпелье
18.05.2019Франция - Лига 137-й турМонпелье1 : 1Нант
23.08.2024Франция — Лига 12-й тур6 : 0Монпелье
18.08.2024Франция — Лига 11-й турМонпелье1 : 1
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур2 : 2Монпелье
12.05.2024Франция - Лига 133-й турМонпелье0 : 2
03.05.2024Франция - Лига 132-й тур1 : 2Монпелье
25.08.2024Франция — Лига 12-й турНант2 : 0
18.08.2024Франция — Лига 11-й тур0 : 0Нант
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Нант
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур4 : 0Нант
12.05.2024Франция - Лига 133-й турНант1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ26
2
Лига чемпионов
Лилль26
3
Лига чемпионов
Монако26
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс26
5
Лига Европы
Марсель24
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург24
7 Нант24
8 Ренн23
9 Гавр23
10 Осер23
11 Тулуза22
12 Ницца21
13 Реймс21
14 Монпелье21
15 Анже20
16
Стыковая зона
Сент-Этьен20
17
Зона вылета
Лион20
18
Зона вылета
Брест20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close