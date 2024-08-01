Монпелье - Нант 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
31 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Нант, которое состоится 31 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Нант
Нант
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|29
|зщ
|Энцо Чато
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|12
|пз
|Жордан Ферри
|70
|пз
|Тангуй Кулибали
|13
|пз
|Жорис Шотар
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|пз
|Мусса Аль-Тамари
|8
|нп
|Акор Адамс
|1
|вр
|Альбан Лафон
|11
|зщ
|Маркус Коко
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|44
|зщ
|Натан Зезе
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|22
|пз
|Сорба Томас
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|27
|пз
|Мозес Саймон
|6
|пз
|Дуглас
|10
|нп
|Тино Кадевере
|39
|нп
|Маттис Аблин
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|26.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|20.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 3
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 3
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|31.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|31.08.2019
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|18.05.2019
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|23.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|6 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 2
|03.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Марсель
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|2
|4
|7
|Нант
|2
|4
|8
|Ренн
|2
|3
|9
|Гавр
|2
|3
|10
|Осер
|2
|3
|11
|Тулуза
|2
|2
|12
|Ницца
|2
|1
|13
|Реймс
|2
|1
|14
|Монпелье
|2
|1
|15
|Анже
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Лион
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Брест
|2
|0