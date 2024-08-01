Фиорентина - Монца 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
01 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Монца, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Монца
Монца
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|24
|пз
|Амир Ричардсон
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|20
|нп
|Мойзе Кин
|21
|вр
|Семуэль Пицциньякко
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|32
|пз
|Маттео Пессина
|14
|пз
|Даниэль Мальдини
|47
|нп
|Дани Карвалью
|11
|нп
|Милан Джурич
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Алессандро Неста
История личных встреч
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|22.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|3 : 2
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 1
|18.08.2019
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 1
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1 4 : 5
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 3
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|02.06.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|13.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|09.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 0 9 : 8
|25.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Торино
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Наполи
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Эмполи
|3
|5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Удинезе
|2
|4
|7
|Дженоа
|2
|4
|8
|Парма
|3
|4
|9
|Лацио
|3
|4
|10
|Аталанта
|3
|3
|11
|Верона
|2
|3
|12
|Лечче
|3
|3
|13
|Фиорентина
|2
|2
|14
|Милан
|3
|2
|15
|Кальяри
|3
|2
|16
|Болонья
|3
|2
|17
|Рома
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Монца
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Венеция
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Комо
|2
|1