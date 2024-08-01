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Фиорентина - Монца 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
01 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Фиорентина
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Монца, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Монца
Монца
1ИталияврПьетро Терраччано
28АргентиназщЛукас Куарта
5ХорватиязщМарин Понграчич
6ИталиязщЛука Раньери
2Бразилиязщ Додо
3ИталиязщКристиано Бираги
8ИталияпзРоландо Мандрагора
24МароккопзАмир Ричардсон
23ИталияпзАндреа Кольпани
7ИталиянпРиккардо Соттиль
20ИталиянпМойзе Кин
21ИталияврСемуэль Пицциньякко
4ИталиязщАрмандо Иццо
22ИспаниязщПабло Мари
44ИталиязщАндреа Карбони
19ИталиязщСамуэле Биринделли
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
38ФранцияпзУоррен Бондо
32ИталияпзМаттео Пессина
14ИталияпзДаниэль Мальдини
47ПортугалиянпДани Карвалью
11Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияАлессандро Неста
История личных встреч
13.05.2024Италия - Серия А36-й турФиорентина2 : 1Монца
22.12.2023Италия - Серия А17-й турМонца0 : 1Фиорентина
23.04.2023Италия - Серия АСерия А. 31-й турМонца3 : 2Фиорентина
04.01.2023Италия - Серия АСерия А. 16-й турФиорентина1 : 1Монца
18.08.2019Кубок Италии3-й раундФиорентина3 : 1Монца
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 1 4 : 5Фиорентина
25.08.2024Италия — Серия А2-й турФиорентина0 : 0
22.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчФиорентина3 : 3
17.08.2024Италия — Серия А1-й тур1 : 1Фиорентина
02.06.2024Италия - Серия А29-й тур2 : 3Фиорентина
24.08.2024Италия — Серия А2-й турМонца0 : 1
17.08.2024Италия — Серия А1-й тур0 : 0Монца
13.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20243 : 1Монца
09.08.2024Кубок Италии1/32 финалаМонца0 : 0 9 : 8
25.05.2024Италия - Серия А38-й тур2 : 0Монца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М37
2
Лига чемпионов
Торино37
3
Лига чемпионов
Ювентус26
4
Лига чемпионов
Наполи36
5
Лига Европы
Эмполи35
6
Квалификация Лиги конференций
Удинезе24
7 Дженоа24
8 Парма34
9 Лацио34
10 Аталанта33
11 Верона23
12 Лечче33
13 Фиорентина22
14 Милан32
15 Кальяри32
16 Болонья32
17 Рома21
18
Зона вылета
Монца21
19
Зона вылета
Венеция31
20
Зона вылета
Комо21

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