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Селтик - Рейнджерс 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
01 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Шотландия — Премьер-лига, 4-й тур
Селтик
1-й тайм, 25'
1 : 0
Рейнджерс

  • 17'
    1:0
    Дайдзэн Маэда
  • 21'
    Алистер Джонстон
0'
45'
90'
  • 20'
    Жефте
  • 21'
    Мохаммед Диоманде
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Рейнджерс, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик
Глазго
Рейнджерс
Глазго
1ДанияврКаспер Шмейхель
20СШАзщКэмерон Картер-Викерс
5ИрландиязщЛиам Скэйлз
2КанадазщАлистер Джонстон
3ШотландиязщГрег Тейлор
41ЯпонияпзРео Хататэ
42ШотландияпзКаллум Макгрегор
28ПортугалияпзПаулу Бернарду
10ГерманияпзНиколас-Геррит Кюн
8ЯпониянпКиого Фурухаси
38ЯпониянпДайдзэн Маэда
1АнглияврДжек Батлэнд
5ШотландиязщДжон Сауттар
2АнглиязщДжеймс Тавернье
21АнглиязщДуджон Стерлинг
22Бразилиязщ Жефте
4НидерландызщРобин Проппер
10ГанапзМохаммед Диоманде
17УэльспзРабби Матондо
8ШотландияпзКоннор Баррон
18ЧехиянпВацлав Черны
9НигериянпСирил Дессерс
Запасные
12ФинляндияврВильями Синисало
6СШАзщОстон Трасти
11ИспаниязщАлекс Валле
56ШотландиязщЭнтони Ралстон
14ШотландияпзЛюк Маккоуэн
27БельгияпзАрне Энгелс
49ШотландияпзДжеймс Форрест
9ИрландиянпАдам Айда
7ГондураснпЛуис Пальма
31ШотландияврЛиам Келли
24НидерландызщНерайсо Касанвирьо
27НигериязщЛеон Балогун
43БельгияпзНиколас Раскин
45Северная ИрландияпзРосс Маккосленд
47ШотландияпзРобби Фрейзер
11УэльснпТом Лоуренс
99Бразилиянп Данило
29МароккоHamza Igamane
Главные тренеры
Северная ИрландияБрендан Роджерс
БельгияФилипп Клеман
История личных встреч
25.05.2024 Кубок Шотландии Финал Селтик1 : 0Рейнджерс
11.05.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Селтик2 : 1Рейнджерс
07.04.2024 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 32-й тур Рейнджерс3 : 3Селтик
30.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Селтик2 : 1Рейнджерс
03.09.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 4-й тур Рейнджерс0 : 1Селтик
13.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Рейнджерс3 : 0Селтик
30.04.2023 Кубок Шотландии 1/2 финала Рейнджерс0 : 1Селтик
08.04.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 31-й тур Селтик3 : 2Рейнджерс
26.02.2023 Шотландия - Кубок лиги Финал Рейнджерс1 : 2Селтик
02.01.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 20-й тур Рейнджерс2 : 2Селтик
25.08.2024 Шотландия — Премьер-лига 3-й тур 0 : 3Селтик
18.08.2024 Шотландия — Кубок лиги 1/8 финала Селтик3 : 1
11.08.2024 Шотландия — Премьер-лига 2-й тур 0 : 2Селтик
04.08.2024 Шотландия — Премьер-лига 1-й тур Селтик4 : 0
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 4Селтик
24.08.2024 Шотландия — Премьер-лига 3-й тур Рейнджерс6 : 0
17.08.2024 Шотландия — Кубок лиги 1/8 финала 2 : 0
13.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2
10.08.2024 Шотландия — Премьер-лига 2-й тур Рейнджерс2 : 1
06.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Плей-офф чемпионов
Абердин412
2
Плей-офф чемпионов
Селтик39
3
Плей-офф чемпионов
Рейнджерс37
4
Плей-офф чемпионов
Мазервелл47
5
Плей-офф чемпионов
Данди46
6
Плей-офф чемпионов
Данди Юнайтед35
7
Переходной турнир
Сент-Миррен44
8
Переходной турнир
Сент-Джонстон43
9
Переходной турнир
Росс Каунти42
10
Переходной турнир
Хартс31
11
Переходной турнир
Хайберниан31
12
Переходной турнир
Килмарнок30

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