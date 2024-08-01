Селтик - Рейнджерс 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
01 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Шотландия — Премьер-лига, 4-й тур
1-й тайм, 25'
1 : 0
- 17'1:0Дайдзэн Маэда
- 21'Алистер Джонстон
0'
45'
90'
- 20'Жефте
- 21'Мохаммед Диоманде
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Рейнджерс, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Селтик
Глазго
Рейнджерс
Глазго
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|20
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
|5
|зщ
|Лиам Скэйлз
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|3
|зщ
|Грег Тейлор
|41
|пз
|Рео Хататэ
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|28
|пз
|Паулу Бернарду
|10
|пз
|Николас-Геррит Кюн
|8
|нп
|Киого Фурухаси
|38
|нп
|Дайдзэн Маэда
|1
|вр
|Джек Батлэнд
|5
|зщ
|Джон Сауттар
|2
|зщ
|Джеймс Тавернье
|21
|зщ
|Дуджон Стерлинг
|22
|зщ
|Жефте
|4
|зщ
|Робин Проппер
|10
|пз
|Мохаммед Диоманде
|17
|пз
|Рабби Матондо
|8
|пз
|Коннор Баррон
|18
|нп
|Вацлав Черны
|9
|нп
|Сирил Дессерс
Запасные
|12
|вр
|Вильями Синисало
|6
|зщ
|Остон Трасти
|11
|зщ
|Алекс Валле
|56
|зщ
|Энтони Ралстон
|14
|пз
|Люк Маккоуэн
|27
|пз
|Арне Энгелс
|49
|пз
|Джеймс Форрест
|9
|нп
|Адам Айда
|7
|нп
|Луис Пальма
|31
|вр
|Лиам Келли
|24
|зщ
|Нерайсо Касанвирьо
|27
|зщ
|Леон Балогун
|43
|пз
|Николас Раскин
|45
|пз
|Росс Маккосленд
|47
|пз
|Робби Фрейзер
|11
|нп
|Том Лоуренс
|99
|нп
|Данило
|29
|Hamza Igamane
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Филипп Клеман
История личных встреч
|25.05.2024
|Кубок Шотландии
|Финал
|1 : 0
|11.05.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 32-й тур
|3 : 3
|30.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 0
|30.04.2023
|Кубок Шотландии
|1/2 финала
|0 : 1
|08.04.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 31-й тур
|3 : 2
|26.02.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|02.01.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 20-й тур
|2 : 2
|25.08.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|18.08.2024
|Шотландия — Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 1
|11.08.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|04.08.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 0
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 4
|24.08.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|3-й тур
|6 : 0
|17.08.2024
|Шотландия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|13.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|10.08.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|06.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф чемпионов
|Абердин
|4
|12
| 2
Плей-офф чемпионов
|Селтик
|3
|9
| 3
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|3
|7
| 4
Плей-офф чемпионов
|Мазервелл
|4
|7
| 5
Плей-офф чемпионов
|Данди
|4
|6
| 6
Плей-офф чемпионов
|Данди Юнайтед
|3
|5
| 7
Переходной турнир
|Сент-Миррен
|4
|4
| 8
Переходной турнир
|Сент-Джонстон
|4
|3
| 9
Переходной турнир
|Росс Каунти
|4
|2
| 10
Переходной турнир
|Хартс
|3
|1
| 11
Переходной турнир
|Хайберниан
|3
|1
| 12
Переходной турнир
|Килмарнок
|3
|0