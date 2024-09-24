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Лудогорец - Славия П 25 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 10422
25 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
Лудогорец
Славия П

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Славия П, которое состоится 25 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Славия П
Прага, Чехия
Главные тренеры
БолгарияГеорги Дерменджиев
ЧехияЙиндржих Трпишовски
История личных встреч
21.09.2024Болгария — Первая лига9-й турЛудогорец2 : 0
18.09.2024Болгария — Первая лига2-й тур0 : 1Лудогорец
15.09.2024Болгария — Первая лига8-й тур0 : 3Лудогорец
01.09.2024Болгария — Первая лига7-й турЛудогорец0 : 0
29.08.2024Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 2Лудогорец
21.09.2024Чехия — Высшая лига9-й турСлавия П3 : 0
17.09.2024Чехия — Высшая лига6-й тур0 : 2Славия П
01.09.2024Чехия — Высшая лига7-й турСлавия П2 : 0
28.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матчСлавия П2 : 1
20.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матч2 : 0Славия П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Эльфсборг00
2
1/8 финала
Аякс00
3
1/8 финала
Брага00
4
1/8 финала
Виктория Пльзень00
5
1/8 финала
РФШ00
6
1/8 финала
Маккаби Т-А00
7
1/8 финала
Андерлехт00
8
1/8 финала
Бешикташ00
9
Плей-офф
Ференцварош00
10
Плей-офф
ПАОК00
11
Плей-офф
Стяуа00
12
Плей-офф
Лудогорец00
13
Плей-офф
Славия П00
14
Плей-офф
Юнион00
15
Плей-офф
Карабах00
16
Плей-офф
Мидтьюлланн00
17
Плей-офф
Хоффенхайм00
18
Плей-офф
Атлетик Б00
19
Плей-офф
Будё-Глимт00
20
Плей-офф
Лацио00
21
Плей-офф
Рейнджерс00
22
Плей-офф
Реал Сосьедад00
23
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур00
24
Плей-офф
Твенте00
25 Галатасарай00
26 Олимпиакос00
27 Рома00
28 Динамо К00
29 Фенербахче00
30 Лион00
31 Порту00
32 Айнтрахт Ф00
33 Ницца00
34 АЗ Алкмар00
35 Мальмё00
36 Манчестер Юнайтед00

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