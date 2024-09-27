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Факел - Рубин 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
27 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
Факел
Рубин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Рубин, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Факел1 : 1Рубин
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Факел0 : 2Рубин
26.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Рубин1 : 0Факел
25.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Факел0 : 1Рубин
20.01.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Рубин4 : 4Факел
21.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 3 : 1Факел
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Факел1 : 1Рубин
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур 2 : 0Факел
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Факел0 : 0
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 2Факел
21.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Рубин1 : 1
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Факел1 : 1Рубин
17.09.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур 2 : 0Рубин
13.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Рубин0 : 2
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Рубин4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Факел» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит923
2 Краснодар921
3 Локомотив М921
4 Динамо М917
5 Спартак М916
6 ЦСКА914
7 Ростов912
8 Рубин911
9 Динамо Мх910
10 Крылья Советов910
11 Акрон98
12 Пари Нижний Новгород97
13
Стыковая зона
Оренбург97
14
Стыковая зона
Химки97
15
Зона вылета
Ахмат96
16
Зона вылета
Факел95

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