Эшторил - Спортинг 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
27 Сентября 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Спортинг, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Спортинг
Лиссабон
|27
|вр
|Хоэль Роблес
|20
|зщ
|Wagner Pina
|23
|зщ
|Педру Алвару
|44
|зщ
|Кевен Бома
|24
|зщ
|Педру Амарал
|7
|пз
|Винисиус Заносело
|8
|пз
|Michel Costa
|12
|пз
|Жоау Карвалью
|88
|пз
|Шека
|14
|нп
|Янис Беграуи
|19
|нп
|Andre Lacximicant
|1
|вр
|Франко Израэль
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|21
|зщ
|Джени Катамо
|2
|пз
|Матеус Рейс
|57
|пз
|Джовани Кенда
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|19
|нп
|Конрад Хардер
Главные тренеры
|Рубен Аморим
История личных встреч
|11.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|05.01.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|5 : 1
|27.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|02.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|20.02.2022
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 0
|19.09.2021
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 1
|01.11.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|04.02.2018
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|27.08.2017
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|25.02.2017
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|13.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 3
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|23.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|6
|18
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|6
|15
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|6
|13
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|6
|12
|5
|Витория Гимарайнш
|6
|12
|6
|Фамаликан
|6
|11
|7
|Брага
|6
|11
|8
|Морейренсе
|6
|8
|9
|Жил Висенте
|6
|7
|10
|АВС
|6
|7
|11
|Каза Пия
|6
|7
|12
|Риу Аве
|6
|7
|13
|Эшторил
|6
|6
|14
|Арока
|6
|6
|15
|Боавишта
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|6
|0