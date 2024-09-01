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Эшторил - Спортинг 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
27 Сентября 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Эшторил
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Спортинг, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Спортинг
Лиссабон
27 Испания вр Хоэль Роблес
20 Португалия зщ Wagner Pina
23 Португалия зщ Педру Алвару
44 Того зщ Кевен Бома
24 Португалия зщ Педру Амарал
7 Бразилия пз Винисиус Заносело
8 Бразилия пз Michel Costa
12 Португалия пз Жоау Карвалью
88 Португалия пз Шека
14 Франция нп Янис Беграуи
19 Португалия нп Andre Lacximicant
1 Уругвай вр Франко Израэль
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
21 Мозамбик зщ Джени Катамо
2 Бразилия пз Матеус Рейс
57 Португалия пз Джовани Кенда
23 Португалия пз Дэниел Браганса
42 Дания пз Мортен Юльманн
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
19 Дания нп Конрад Хардер
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
11.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Эшторил0 : 1Спортинг
05.01.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Спортинг5 : 1Эшторил
27.02.2023 Португалия - Примейра 22-й тур Спортинг2 : 0Эшторил
02.09.2022 Португалия - Примейра 5-й тур Эшторил0 : 2Спортинг
20.02.2022 Португалия - Примейра 23-й тур Спортинг3 : 0Эшторил
19.09.2021 Португалия - Примейра 6-й тур Эшторил0 : 1Спортинг
01.11.2018 Португалия - Кубок лиги Группа D. 2-й тур Спортинг1 : 2Эшторил
04.02.2018 Португалия - Примейра 21-й тур Эшторил2 : 0Спортинг
27.08.2017 Португалия - Примейра 4-й тур Спортинг2 : 1Эшторил
25.02.2017 Португалия - Примейра 23-й тур Эшторил0 : 2Спортинг
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 2 : 2Эшторил
15.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Эшторил1 : 0
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур 0 : 0Эшторил
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Эшторил0 : 0
18.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 1 : 0Эшторил
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Спортинг3 : 0
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Спортинг2 : 0
13.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 0 : 3Спортинг
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Спортинг2 : 0
23.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 0 : 5Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг618
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту615
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика613
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара612
5 Витория Гимарайнш612
6 Фамаликан611
7 Брага611
8 Морейренсе68
9 Жил Висенте67
10 АВС67
11 Каза Пия67
12 Риу Аве67
13 Эшторил66
14 Арока66
15 Боавишта65
16
Стыковая зона
Насьонал64
17
Зона вылета
Эштрела62
18
Зона вылета
Фаренсе60

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