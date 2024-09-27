Райо Вальекано - Леганес 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
28 Сентября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Леганес, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Леганес
Леганес
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|20
|зщ
|Иван Балиу
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|23
|пз
|Оскар Мартин
|17
|пз
|Унай Лопес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|21
|нп
|Адриан Эмбарба
|14
|нп
|Серхио Камельо
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|12
|зщ
|Валентин Розье
|3
|зщ
|Хорхе Саэнс
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|22
|зщ
|Матия Настасич
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|7
|пз
|Оскар Родригес
|23
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|11
|нп
|Хуан Крус
|9
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Борха Саэс Хименес
История личных встреч
|06.06.2021
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала
|1 : 2
|03.06.2021
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала
|3 : 0
|10.05.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|1 : 1
|02.12.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|1 : 0
|04.02.2019
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 2
|04.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|0 : 1
|30.10.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 2
|06.10.2018
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|16.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 1
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|19.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 2
|13.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|7
|13
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|7
|11
|7
|Мальорка
|7
|11
|8
|Алавес
|7
|10
|9
|Райо Вальекано
|7
|9
|10
|Сельта
|7
|9
|11
|Бетис
|7
|9
|12
|Жирона
|7
|8
|13
|Севилья
|7
|8
|14
|Эспаньол
|7
|7
|15
|Леганес
|7
|6
|16
|Реал Сосьедад
|7
|5
|17
|Вальядолид
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|7
|3