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Райо Вальекано - Леганес 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
28 Сентября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Райо Вальекано
Леганес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Леганес, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Леганес
Леганес
13АргентинаврАугусто Баталья
20АлбаниязщИван Балиу
16ГаназщАбдул Мумин
24ФранциязщФлорьян Лежён
2РумыниязщАндрей Рациу
23ИспанияпзОскар Мартин
17ИспанияпзУнай Лопес
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
7ИспаниянпИси Паласон
21ИспаниянпАдриан Эмбарба
14ИспаниянпСерхио Камельо
13СербияврМарко Дмитрович
12ФранциязщВалентин Розье
3ИспаниязщХорхе Саэнс
6ИспаниязщСерхио Гонсалес
22СербиязщМатия Настасич
8ГвинеяпзСейдуба Сиссе
5ПерупзРенато Тапиа
7ИспанияпзОскар Родригес
23МарокконпМунир Эль-Хаддади
11ИспаниянпХуан Крус
9ИспаниянпМигель Де ла Фуэнте
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
ИспанияБорха Саэс Хименес
История личных встреч
06.06.2021Испания - СегундаПлей-офф - 1/2 финалаЛеганес1 : 2Райо Вальекано
03.06.2021Испания - СегундаПлей-офф - 1/2 финалаРайо Вальекано3 : 0Леганес
10.05.2021Испания - СегундаСегунда. 38-й турРайо Вальекано1 : 1Леганес
02.12.2020Испания - СегундаСегунда. 16-й турЛеганес1 : 0Райо Вальекано
04.02.2019Испания - Примера22-й турРайо Вальекано1 : 2Леганес
04.12.2018Кубок Испании1/16 финала. 2-й матчРайо Вальекано0 : 1Леганес
30.10.2018Кубок Испании1/16 финала. 1-й матчЛеганес2 : 2Райо Вальекано
06.10.2018Испания - Примера8-й турЛеганес1 : 0Райо Вальекано
25.09.2024Испания — Примера7-й тур0 : 0Райо Вальекано
22.09.2024Испания — Примера6-й турРайо Вальекано1 : 1
16.09.2024Испания — Примера5-й турРайо Вальекано3 : 1
31.08.2024Испания — Примера4-й тур2 : 1Райо Вальекано
27.08.2024Испания — Примера3-й турРайо Вальекано1 : 2
22.09.2024Испания — Примера6-й тур1 : 1Леганес
19.09.2024Испания — Примера7-й турЛеганес0 : 2
13.09.2024Испания — Примера5-й тур2 : 0Леганес
31.08.2024Испания — Примера4-й турЛеганес0 : 1
28.08.2024Испания — Примера3-й тур0 : 0Леганес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона721
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид717
3
Лига чемпионов
Атлетико М715
4
Лига чемпионов
Вильярреал714
5
Лига Европы
Атлетик Б713
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна711
7 Мальорка711
8 Алавес710
9 Райо Вальекано79
10 Сельта79
11 Бетис79
12 Жирона78
13 Севилья78
14 Эспаньол77
15 Леганес76
16 Реал Сосьедад75
17 Вальядолид75
18
Зона вылета
Валенсия75
19
Зона вылета
Хетафе74
20
Зона вылета
Лас-Пальмас73

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