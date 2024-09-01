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Ковентри Сити - Блэкберн Роверс 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
01 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 8-й тур
Ковентри Сити
Блэкберн Роверс

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 01 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Ковентри Сити
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Ковентри Сити1 : 0Блэкберн Роверс
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Ковентри Сити
01.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Ковентри Сити1 : 0Блэкберн Роверс
02.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Ковентри Сити2 : 2Блэкберн Роверс
16.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Блэкберн Роверс2 : 2Ковентри Сити
27.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Ковентри Сити
24.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Ковентри Сити0 : 4Блэкберн Роверс
08.08.2017 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Ковентри Сити1 : 3Блэкберн Роверс
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 3 : 0Ковентри Сити
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Ковентри Сити1 : 2
18.09.2024 Англия — Кубок лиги 3-й раунд Ковентри Сити1 : 2
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 1 : 1Ковентри Сити
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Ковентри Сити0 : 1
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Блэкберн Роверс2 : 0
22.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 0 : 0Блэкберн Роверс
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Блэкберн Роверс3 : 0
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 1 : 1Блэкберн Роверс
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Блэкберн Роверс1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион716
2
Повышение
Сандерленд715
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс715
4
Плей-офф
Бёрнли714
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед714
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед713
7 Уотфорд713
8 Мидлсбро711
9 Суонси Сити711
10 Норвич Сити711
11 Оксфорд Юнайтед710
12 Халл Сити79
13 Дерби Каунти79
14 Бристоль Сити79
15 Миллуолл78
16 Плимут Аргайл78
17 Куинз Парк Рейнджерс77
18 Шеффилд Уэнсдей77
19 Лутон Таун77
20 Сток Сити76
21 Ковентри Сити75
22
Зона вылета
Престон Норт Энд75
23
Зона вылета
Портсмут74
24
Зона вылета
Кардифф Сити71

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