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Леганес - Валенсия 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
04 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Леганес
Валенсия

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Валенсия, которое состоится 04 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леганес
Леганес
Валенсия
Валенсия
13 Сербия вр Марко Дмитрович
12 Франция зщ Валентин Розье
3 Испания зщ Хорхе Саэнс
6 Испания зщ Серхио Гонсалес
20 Испания зщ Хавьер Эрнандес
15 Испания зщ Энрик Франкеса
14 Сербия пз Дарко Брашанац
5 Перу пз Ренато Тапиа
21 Испания пз Роберто Лопес
11 Испания нп Хуан Крус
18 Кот-д'Ивуар нп Себастьен Аллер
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
3 Испания зщ Кристьян Москера
15 Испания зщ Сесар Таррега
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
24 Испания зщ Ярек Гонсёровски
12 Португалия зщ Тьерри Коррея
16 Испания пз Диего Лопес
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
22 Испания нп Луис Риоха
9 Испания нп Уго Дуро
Главные тренеры
Испания Борха Саэс Хименес
Испания Рубен Бараха
История личных встреч
12.07.2020 Испания - Примера 36-й тур Леганес1 : 0Валенсия
22.09.2019 Испания - Примера 5-й тур Валенсия1 : 1Леганес
24.02.2019 Испания - Примера 25-й тур Леганес1 : 1Валенсия
20.10.2018 Испания - Примера 9-й тур Валенсия1 : 1Леганес
01.04.2018 Испания - Примера 30-й тур Леганес0 : 1Валенсия
04.11.2017 Испания - Примера 11-й тур Валенсия3 : 0Леганес
28.02.2017 Испания - Примера 25-й тур Валенсия1 : 0Леганес
21.12.2016 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Валенсия2 : 1Леганес
29.11.2016 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Леганес1 : 3Валенсия
25.09.2016 Испания - Примера 6-й тур Леганес1 : 2Валенсия
28.09.2024 Испания — Примера 8-й тур 1 : 1Леганес
22.09.2024 Испания — Примера 6-й тур 1 : 1Леганес
19.09.2024 Испания — Примера 7-й тур Леганес0 : 2
13.09.2024 Испания — Примера 5-й тур 2 : 0Леганес
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур Леганес0 : 1
28.09.2024 Испания — Примера 8-й тур 3 : 0Валенсия
24.09.2024 Испания — Примера 7-й тур Валенсия0 : 0
21.09.2024 Испания — Примера 6-й тур Валенсия2 : 0
15.09.2024 Испания — Примера 5-й тур 3 : 0Валенсия
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур Валенсия1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона821
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид818
3
Лига чемпионов
Вильярреал817
4
Лига чемпионов
Атлетико М816
5
Лига Европы
Осасуна814
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б814
7 Мальорка814
8 Бетис812
9 Сельта810
10 Райо Вальекано810
11 Алавес810
12 Жирона89
13 Севилья89
14 Реал Сосьедад88
15 Хетафе87
16 Леганес87
17 Эспаньол87
18
Зона вылета
Валенсия85
19
Зона вылета
Вальядолид85
20
Зона вылета
Лас-Пальмас83

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