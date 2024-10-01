Леганес - Валенсия 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
04 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Валенсия, которое состоится 04 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леганес
Леганес
Валенсия
Валенсия
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|12
|зщ
|Валентин Розье
|3
|зщ
|Хорхе Саэнс
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|15
|зщ
|Энрик Франкеса
|14
|пз
|Дарко Брашанац
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|21
|пз
|Роберто Лопес
|11
|нп
|Хуан Крус
|18
|нп
|Себастьен Аллер
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|24
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|16
|пз
|Диего Лопес
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|22
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Борха Саэс Хименес
|Рубен Бараха
История личных встреч
|12.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|22.09.2019
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 1
|24.02.2019
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|20.10.2018
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|01.04.2018
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|04.11.2017
|Испания - Примера
|11-й тур
|3 : 0
|28.02.2017
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 0
|21.12.2016
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 1
|29.11.2016
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 3
|25.09.2016
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|19.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 2
|13.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 0
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 0
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|8
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|8
|14
|7
|Мальорка
|8
|14
|8
|Бетис
|8
|12
|9
|Сельта
|8
|10
|10
|Райо Вальекано
|8
|10
|11
|Алавес
|8
|10
|12
|Жирона
|8
|9
|13
|Севилья
|8
|9
|14
|Реал Сосьедад
|8
|8
|15
|Хетафе
|8
|7
|16
|Леганес
|8
|7
|17
|Эспаньол
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|8
|3