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Сандерленд - Лидс Юнайтед 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
04 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 9-й тур
Сандерленд
Лидс Юнайтед

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Лидс Юнайтед, которое состоится 04 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Сандерленд
12.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Сандерленд1 : 0Лидс Юнайтед
07.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Сандерленд
19.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Сандерленд0 : 2Лидс Юнайтед
04.01.2015 Кубок Англии 1/32 финала Сандерленд1 : 0Лидс Юнайтед
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Сандерленд2 : 0
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 2 : 1Сандерленд
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Сандерленд1 : 0
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 3 : 2Сандерленд
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 1 : 3Сандерленд
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Лидс Юнайтед3 : 0
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 0 : 2Лидс Юнайтед
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Лидс Юнайтед0 : 1
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Лидс Юнайтед2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд818
2
Повышение
Бёрнли817
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед816
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион816
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед815
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс815
7 Мидлсбро814
8 Уотфорд813
9 Халл Сити812
10 Норвич Сити812
11 Оксфорд Юнайтед811
12 Суонси Сити811
13 Бристоль Сити810
14 Дерби Каунти89
15 Сток Сити89
16 Миллуолл88
17 Ковентри Сити88
18 Плимут Аргайл88
19 Шеффилд Уэнсдей88
20 Лутон Таун88
21 Престон Норт Энд88
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс87
23
Зона вылета
Портсмут84
24
Зона вылета
Кардифф Сити84

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