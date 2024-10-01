Вольфсбург - Аугсбург 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
02 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Аугсбург, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|18
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|20
|зщ
|Ридле Баку
|24
|пз
|Бенце Дардаи
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|23
|нп
|Йонас Винд
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|9
|нп
|Мохамед Амура
|22
|вр
|Неделько Лабрович
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|17
|пз
|Кристиян Якич
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|9
|нп
|Самуэль Эссенд
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Йесс Торуп
История личных встреч
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 2
|01.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|08.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|03.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 0
|06.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
|04.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|16.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|27.10.2019
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 4
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 2
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|04.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|8
|15
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|8
|15
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|8
|14
|7
|Боруссия Д
|8
|13
|8
|Штутгарт
|8
|12
|9
|Вердер
|8
|12
|10
|Хайденхайм
|8
|10
|11
|Боруссия М
|8
|10
|12
|Аугсбург
|8
|10
|13
|Майнц
|8
|9
|14
|Вольфсбург
|8
|8
|15
|Хоффенхайм
|8
|8
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|8
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|8
|1