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Вольфсбург - Аугсбург 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
02 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Вольфсбург
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Аугсбург, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Аугсбург
Аугсбург
1ПольшаврКамиль Грабара
2ГерманиязщКилиан Фишер
18СловакиязщДенис Вавро
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
21ДаниязщЙоаким Мехле
20ГерманиязщРидле Баку
24ГерманияпзБенце Дардаи
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
23ДаниянпЙонас Винд
11ПортугалиянпТьягу Томаш
9АлжирнпМохамед Амура
22ХорватияврНеделько Лабрович
5ФранциязщКрислен Матсима
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
11ГерманиязщМариус Вольф
13ГрециязщДимитрис Яннулис
17ХорватияпзКристиян Якич
19НигерияпзФрэнк Оньека
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
8КосовопзЭльвис Реджбечай
9ФранциянпСамуэль Эссенд
Главные тренеры
АвстрияРальф Хазенхюттль
ДанияЙесс Торуп
История личных встреч
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турВольфсбург1 : 3Аугсбург
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турАугсбург3 : 2Вольфсбург
01.04.2023Германия - Бундеслига26-й турВольфсбург2 : 2Аугсбург
08.10.2022Германия - Бундеслига9-й турАугсбург1 : 1Вольфсбург
03.04.2022Германия - Бундеслига28-й турАугсбург3 : 0Вольфсбург
06.11.2021Германия - Бундеслига11-й турВольфсбург1 : 0Аугсбург
06.02.2021Германия - Бундеслига20-й турАугсбург0 : 2Вольфсбург
04.10.2020Германия - Бундеслига3-й турВольфсбург0 : 0Аугсбург
16.05.2020Германия - Бундеслига26-й турАугсбург1 : 2Вольфсбург
27.10.2019Германия - Бундеслига9-й турВольфсбург0 : 0Аугсбург
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаВольфсбург1 : 0 ДВ
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур0 : 0Вольфсбург
20.10.2024Германия — Бундеслига7-й турВольфсбург2 : 4
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур1 : 3Вольфсбург
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турВольфсбург2 : 2
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаАугсбург3 : 0
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турАугсбург2 : 1
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур3 : 1Аугсбург
04.10.2024Германия — Бундеслига6-й турАугсбург2 : 1
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур4 : 0Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария820
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг820
3
Лига чемпионов
Байер815
4
Лига чемпионов
Унион815
5
Лига Европы
Фрайбург815
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф814
7 Боруссия Д813
8 Штутгарт812
9 Вердер812
10 Хайденхайм810
11 Боруссия М810
12 Аугсбург810
13 Майнц89
14 Вольфсбург88
15 Хоффенхайм88
16
Стыковая зона
Санкт-Паули85
17
Зона вылета
Хольштайн82
18
Зона вылета
Бохум81

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