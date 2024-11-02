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Герта - Кёльн 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
02 Ноября 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 11-й тур
Герта
Кёльн

Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Кёльн, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
АвстрияГерхард Штрубер
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
12.05.2023Германия - Бундеслига32-й турКёльн5 : 2Герта
12.11.2022Германия - Бундеслига15-й турГерта2 : 0Кёльн
09.01.2022Германия - Бундеслига18-й турГерта1 : 3Кёльн
15.08.2021Германия - Бундеслига1-й турКёльн3 : 1Герта
15.05.2021Германия - Бундеслига33-й турГерта0 : 0Кёльн
16.01.2021Германия - Бундеслига16-й турКёльн0 : 0Герта
22.02.2020Германия - Бундеслига23-й турГерта0 : 5Кёльн
29.09.2019Германия - Бундеслига6-й турКёльн0 : 4Герта
14.04.2018Германия - Бундеслига30-й турГерта2 : 1Кёльн
26.11.2017Германия - Бундеслига13-й турКёльн0 : 2Герта
30.10.2024Кубок Германии1/16 финалаГерта2 : 1
26.10.2024Германия — Вторая Бундеслига10-й тур1 : 3Герта
18.10.2024Германия — Вторая Бундеслига9-й турГерта3 : 1
05.10.2024Германия — Вторая Бундеслига8-й тур2 : 2Герта
29.09.2024Германия — Вторая Бундеслига7-й турГерта1 : 4
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаКёльн3 : 0
25.10.2024Германия — Вторая Бундеслига10-й турКёльн1 : 2
18.10.2024Германия — Вторая Бундеслига9-й тур5 : 1Кёльн
05.10.2024Германия — Вторая Бундеслига8-й турКёльн2 : 0
29.09.2024Германия — Вторая Бундеслига7-й турКёльн4 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна1120
2
Повышение
Ганновер-961019
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 071019
4 Карлсруэ1019
5 Гамбург1018
6 Герта1017
7 Эльверсберг1016
8 Нюрнберг1016
9 Магдебург1016
10 Кайзерслаутерн1015
11 Гройтер Фюрт1013
12 Кёльн1012
13 Дармштадт 981010
14 Пройссен Мюнстер1110
15 Ульм 1846119
16
Стыковая зона
Шальке-04119
17
Зона вылета
Айнтрахт Б108
18
Зона вылета
Ян104

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