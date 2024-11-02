Герта - Кёльн 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
02 Ноября 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Кёльн, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Герхард Штрубер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|12.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|12.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|09.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 3
|15.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 0
|22.02.2020
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 5
|29.09.2019
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 4
|14.04.2018
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|26.11.2017
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|26.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|18.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|05.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|29.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 4
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|25.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|18.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|5 : 1
|05.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|4 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|11
|20
| 2
Повышение
|Ганновер-96
|10
|19
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|10
|19
|4
|Карлсруэ
|10
|19
|5
|Гамбург
|10
|18
|6
|Герта
|10
|17
|7
|Эльверсберг
|10
|16
|8
|Нюрнберг
|10
|16
|9
|Магдебург
|10
|16
|10
|Кайзерслаутерн
|10
|15
|11
|Гройтер Фюрт
|10
|13
|12
|Кёльн
|10
|12
|13
|Дармштадт 98
|10
|10
|14
|Пройссен Мюнстер
|11
|10
|15
|Ульм 1846
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Ян
|10
|4