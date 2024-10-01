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Виллем II - Твенте 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
02 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Виллем II
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Твенте, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виллем II
Тилбург
Твенте
Энсхеде
1 Франция вр Томас Дидийон
30 Австрия зщ Раффаэль Бехунек
33 Нидерланды зщ Томми Сент-Яго
5 Исландия зщ Рунар Сигюргейрссон
25 Бельгия зщ Микаэль Тирпан
7 Нидерланды пз Ник Додеман
8 Нидерланды пз Йессе Босх
34 Нидерланды пз Amine Lachkar
16 Нидерланды пз Ринго Мервелд
14 Бельгия пз Cisse Sandra
9 Бельгия нп Киан Васен
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
2 Нидерланды зщ Мес Хилгерс
38 Нидерланды зщ Макс Брюнс
34 Нидерланды зщ Анасс Салах-Эддин
8 Нидерланды зщ Юри Регер
18 Нидерланды пз Михел Влап
11 Нидерланды пз Дан Ротс
14 Нидерланды пз Сем Стейн
30 Тунис нп Сайфалла Лтайеф
10 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
22.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Виллем II0 : 1Твенте
17.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Твенте1 : 1Виллем II
06.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Твенте1 : 1Виллем II
17.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Виллем II0 : 3Твенте
19.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Твенте0 : 1Виллем II
23.01.2019 Кубок Нидерландов 1/4 финала Твенте2 : 3Виллем II
17.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Твенте2 : 2Виллем II
15.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Виллем II3 : 1Твенте
04.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Твенте2 : 1Виллем II
04.12.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Виллем II0 : 0Твенте
30.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 2 : 3 ДВВиллем II
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 1 : 0Виллем II
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Виллем II0 : 0
04.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 0 : 1Виллем II
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Виллем II0 : 2
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Твенте5 : 0
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Твенте0 : 2
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 2 : 2Твенте
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 2 : 1Твенте
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Твенте1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1030
2
Лига чемпионов
Аякс922
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт922
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1019
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1018
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1017
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1015
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1014
9 Фортуна1014
10 Виллем II1012
11 Спарта1011
12 Херенвен1011
13 НЕК Неймеген1010
14 Гронинген109
15 Хераклес109
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле108
17
Зона вылета
Алмере Сити106
18
Зона вылета
Валвейк101

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