Виллем II - Твенте 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
02 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Твенте, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виллем II
Тилбург
Твенте
Энсхеде
|1
|вр
|Томас Дидийон
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|5
|зщ
|Рунар Сигюргейрссон
|25
|зщ
|Микаэль Тирпан
|7
|пз
|Ник Додеман
|8
|пз
|Йессе Босх
|34
|пз
|Amine Lachkar
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|14
|пз
|Cisse Sandra
|9
|нп
|Киан Васен
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|34
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|8
|зщ
|Юри Регер
|18
|пз
|Михел Влап
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|30
|нп
|Сайфалла Лтайеф
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|22.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 1
|17.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|06.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|17.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 3
|19.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|0 : 1
|23.01.2019
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 3
|17.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|2 : 2
|15.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|3 : 1
|04.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 1
|04.12.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 0
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 3 ДВ
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 0
|04.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|0 : 1
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|5 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|10
|30
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|9
|22
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|9
|22
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|10
|19
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|10
|18
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|10
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|10
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|10
|14
|9
|Фортуна
|10
|14
|10
|Виллем II
|10
|12
|11
|Спарта
|10
|11
|12
|Херенвен
|10
|11
|13
|НЕК Неймеген
|10
|10
|14
|Гронинген
|10
|9
|15
|Хераклес
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|10
|1