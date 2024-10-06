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Стяуа - Мидтьюлланн 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
07 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Дуйе Струкан (Сплит, Хорватия);
Стяуа
Мидтьюлланн

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Стяуа - Мидтьюлланн, которое состоится 07 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Стяуа
Бухарест, Румыния
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
32РумынияврШтефан Тырновану
17РумыниязщМихай Попеску
33ЧерногориязщРисто Радунович
2РумыниязщВалентин Крецу
5КамерунзщДжойским Дава Чаконте
18ФранцияпзМалком Эджума
11РумынияпзДавид Микулеску
8РумынияпзАдриан Шут
25РумынияпзАлександру Бэлуцэ
9РумыниянпДаниэль Бырлиджа
70БразилиянпЛуис Фелипе
16ИсландияврЭлиас Рабн Олафссон
43ШвейцариязщКевин Мбабу
4СенегалзщУсман Диао
22ДаниязщМадс Бек Сёренсен
6ШвециязщЙоэль Андерссон
11ЧилипзДарио Осорио
17НорвегияпзКристоффер Аскильдсен
24ДанияпзОливер Сёренсен
41ДаниянпМикель Гогорза
18ПольшанпАдам Букса
25ЧехиянпЯн Кухта
Главные тренеры
КипрЭлиас Хараламбус
История личных встреч
03.11.2024Румыния — Лига 115-й тур1 : 1Стяуа
27.10.2024Румыния — Лига 114-й турСтяуа0 : 0
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур4 : 0Стяуа
20.10.2024Румыния — Лига 113-й тур0 : 2Стяуа
06.10.2024Румыния — Лига 112-й турСтяуа3 : 2
03.11.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 14-й турМидтьюлланн1 : 5
27.10.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 13-й турМидтьюлланн2 : 0
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турМидтьюлланн1 : 0
20.10.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 12-й тур3 : 2Мидтьюлланн
06.10.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 11-й тур2 : 0Мидтьюлланн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио39
2
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур39
3
1/8 финала
Андерлехт39
4
1/8 финала
Аякс37
5
1/8 финала
Галатасарай37
6
1/8 финала
Айнтрахт Ф37
7
1/8 финала
Мидтьюлланн37
8
1/8 финала
Атлетик Б37
9
Плей-офф
Будё-Глимт37
10
Плей-офф
Лион36
11
Плей-офф
Рейнджерс36
12
Плей-офф
Олимпиакос36
13
Плей-офф
Стяуа36
14
Плей-офф
Бешикташ46
15
Плей-офф
Фенербахче35
16
Плей-офф
Порту34
17
Плей-офф
Славия П34
18
Плей-офф
Реал Сосьедад34
19
Плей-офф
Хоффенхайм34
20
Плей-офф
Рома34
21
Плей-офф
Виктория Пльзень33
22
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
23
Плей-офф
Эльфсборг33
24
Плей-офф
Ференцварош33
25 АЗ Алкмар33
26 Мальмё43
27 Брага33
28 Твенте32
29 Юнион31
30 ПАОК31
31 РФШ31
32 Ницца31
33 Лудогорец31
34 Маккаби Т-А30
35 Динамо К30
36 Карабах30

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