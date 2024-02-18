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Динамо Мх - Факел 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
01 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Динамо МхФакел

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Факел, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Факел1 : 1Динамо Мх
18.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Факел0 : 0Динамо Мх
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 1 : 1 3 : 4Динамо Мх
24.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 0 : 0Динамо Мх
09.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо Мх2 : 1
02.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 1Динамо Мх
26.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Динамо Мх1 : 1
24.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Факел1 : 1
09.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Факел
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Факел5 : 0
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Факел1 : 1
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 2Факел
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Факел». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1639
2 Краснодар1638
3 Локомотив М1634
4 Спартак М1631
5 Динамо М1631
6 ЦСКА1728
7 Ростов1723
8 Рубин1723
9 Акрон1719
10 Пари Нижний Новгород1716
11 Динамо Мх1616
12 Крылья Советов1615
13
Стыковая зона
Химки1613
14
Стыковая зона
Факел1613
15
Зона вылета
Ахмат169
16
Зона вылета
Оренбург178

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