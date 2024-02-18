Динамо Мх - Факел 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
01 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Факел, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|18.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 0
|27.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 3 : 4
|24.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|26.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|5 : 0
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Факел». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|16
|39
|2
|Краснодар
|16
|38
|3
|Локомотив М
|16
|34
|4
|Спартак М
|16
|31
|5
|Динамо М
|16
|31
|6
|ЦСКА
|17
|28
|7
|Ростов
|17
|23
|8
|Рубин
|17
|23
|9
|Акрон
|17
|19
|10
|Пари Нижний Новгород
|17
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|16
|12
|Крылья Советов
|16
|15
| 13
Стыковая зона
|Химки
|16
|13
| 14
Стыковая зона
|Факел
|16
|13
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|16
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|17
|8