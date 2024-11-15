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Фенербахче - Атлетик 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
11 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
Фенербахче
Атлетик Б

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Атлетик Б, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
07.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур 1 : 0Фенербахче
02.12.2024 Турция — Суперлига 14-й тур Фенербахче3 : 1
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 1 : 2Фенербахче
23.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур 2 : 6Фенербахче
15.11.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Фенербахче2 : 1
08.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Атлетик Б2 : 0
04.12.2024 Испания — Примера 19-й тур Атлетик Б2 : 1
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур 1 : 2Атлетик Б
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Атлетик Б3 : 0
24.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Атлетик Б1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио513
2
1/8 финала
Атлетик Б513
3
1/8 финала
Айнтрахт Ф513
4
1/8 финала
Галатасарай511
5
1/8 финала
Андерлехт511
6
1/8 финала
Аякс510
7
1/8 финала
Лион510
8
1/8 финала
Рейнджерс510
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур510
10
Плей-офф
Стяуа510
11
Плей-офф
Ференцварош59
12
Плей-офф
Манчестер Юнайтед59
13
Плей-офф
Виктория Пльзень59
14
Плей-офф
Олимпиакос58
15
Плей-офф
Фенербахче58
16
Плей-офф
Реал Сосьедад57
17
Плей-офф
Будё-Глимт57
18
Плей-офф
Брага57
19
Плей-офф
АЗ Алкмар57
20
Плей-офф
Мидтьюлланн57
21
Плей-офф
Рома56
22
Плей-офф
Бешикташ56
23
Плей-офф
Порту55
24
Плей-офф
Юнион55
25 Хоффенхайм55
26 Славия П54
27 ПАОК54
28 Эльфсборг54
29 Твенте53
30 Мальмё53
31 Маккаби Т-А53
32 Карабах53
33 Лудогорец52
34 РФШ52
35 Ницца52
36 Динамо К50

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