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Лутон Таун - Дерби Каунти 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
20 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 22-й тур
Лутон Таун
Дерби Каунти

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Дерби Каунти, которое состоится 20 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Дерби Каунти
Дерби
История личных встреч
26.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Лутон Таун1 : 0Дерби Каунти
19.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Дерби Каунти2 : 2Лутон Таун
02.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Дерби Каунти2 : 0Лутон Таун
19.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Лутон Таун2 : 1Дерби Каунти
28.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Лутон Таун3 : 2Дерби Каунти
05.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Дерби Каунти2 : 0Лутон Таун
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 2 : 0Лутон Таун
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Лутон Таун2 : 1
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Лутон Таун1 : 1
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 4 : 2Лутон Таун
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 3 : 0Лутон Таун
13.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Дерби Каунти4 : 0
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 0 : 0Дерби Каунти
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 2 : 0Дерби Каунти
01.12.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Дерби Каунти1 : 2
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Дерби Каунти1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2145
2
Повышение
Лидс Юнайтед2142
3
Плей-офф
Бёрнли2141
4
Плей-офф
Сандерленд2140
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2037
6
Плей-офф
Мидлсбро2134
7 Уотфорд2034
8 Вест Бромвич Альбион2132
9 Шеффилд Уэнсдей2129
10 Суонси Сити2127
11 Бристоль Сити2127
12 Норвич Сити2126
13 Миллуолл2025
14 Дерби Каунти2124
15 Ковентри Сити2124
16 Престон Норт Энд2123
17 Сток Сити2122
18 Куинз Парк Рейнджерс2122
19 Лутон Таун2122
20 Оксфорд Юнайтед2018
21 Кардифф Сити2018
22
Зона вылета
Портсмут1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл2017
24
Зона вылета
Халл Сити2116

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