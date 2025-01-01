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Лутон Таун - Миллуолл 25 Января прямая трансляция

Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
25 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 29-й тур
Лутон Таун
Миллуолл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Миллуолл, которое состоится 25 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Миллуолл0 : 1Лутон Таун
07.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Миллуолл0 : 0Лутон Таун
28.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Лутон Таун2 : 2Миллуолл
02.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Лутон Таун2 : 2Миллуолл
16.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Миллуолл0 : 2Лутон Таун
23.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Лутон Таун1 : 1Миллуолл
20.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Миллуолл2 : 0Лутон Таун
01.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Миллуолл3 : 1Лутон Таун
02.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Лутон Таун1 : 1Миллуолл
16.02.2013 Кубок Англии 1/8 финала Лутон Таун0 : 3Миллуолл
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 3 : 2Лутон Таун
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Лутон Таун0 : 0
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 2 : 0Лутон Таун
06.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 2 : 1Лутон Таун
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Лутон Таун0 : 1
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Миллуолл2 : 2
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Миллуолл0 : 1
13.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Миллуолл3 : 0
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 2 : 2Миллуолл
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Миллуолл0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2859
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2858
3
Плей-офф
Бёрнли2856
4
Плей-офф
Сандерленд2854
5
Плей-офф
Мидлсбро2844
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс2842
7 Вест Бромвич Альбион2841
8 Уотфорд2841
9 Бристоль Сити2838
10 Куинз Парк Рейнджерс2838
11 Шеффилд Уэнсдей2838
12 Норвич Сити2836
13 Ковентри Сити2835
14 Оксфорд Юнайтед2835
15 Суонси Сити2834
16 Престон Норт Энд2834
17 Миллуолл2731
18 Портсмут2729
19 Сток Сити2828
20 Кардифф Сити2828
21 Дерби Каунти2827
22
Зона вылета
Халл Сити2826
23
Зона вылета
Лутон Таун2826
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2821

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