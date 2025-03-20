Ирак - Кувейт 20 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 20-03-2025 20:15
20 Марта 2025 года в 21:15 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирак - Кувейт, которое состоится 20 Марта 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ирак
Кувейт
Главные тренеры
|Хесус Касас
|Хуан Антонио Пицци
История личных встреч
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 2-й тур
|0 : 0
|30.12.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 3
|1 : 0
|27.01.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 3
|2 : 1
|10.09.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 3
|2 : 2
|28.12.2024
|Кубок Персидского залива
|Группа B. 3-й тур
|1 : 3
|25.12.2024
|Кубок Персидского залива
|Группа B. 2-й тур
|2 : 0
|22.12.2024
|Кубок Персидского залива
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|19.11.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 6-й тур
|0 : 1
|14.11.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 5-й тур
|0 : 0
|31.12.2024
|Кубок Персидского залива
|1/2 финала
|1 : 0
|27.12.2024
|Кубок Персидского залива
|Группа A. 3-й тур
|1 : 1
|24.12.2024
|Кубок Персидского залива
|Группа A. 2-й тур
|1 : 2
|21.12.2024
|Кубок Персидского залива
|Группа A. 1-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Иран
|6
|16
|2
|Узбекистан
|6
|13
| 3
Плей-офф
|ОАЭ
|6
|10
| 4
Плей-офф
|Катар
|6
|7
|5
|Киргизия
|6
|3
|6
|КНДР
|6
|2
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Южная Корея
|6
|14
|2
|Ирак
|6
|11
| 3
Плей-офф
|Иордания
|6
|9
| 4
Плей-офф
|Оман
|6
|6
|5
|Кувейт
|6
|4
|6
|Палестина
|6
|3
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония
|6
|16
|2
|Австралия
|6
|7
| 3
Плей-офф
|Индонезия
|6
|6
| 4
Плей-офф
|Саудовская Аравия
|6
|6
|5
|Бахрейн
|6
|6
|6
|Китай
|6
|6