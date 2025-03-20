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Ирак - Кувейт 20 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 20-03-2025 20:15
20 Марта 2025 года в 21:15 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 7-й тур
Ирак
Кувейт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирак - Кувейт, которое состоится 20 Марта 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ирак
Кувейт
Главные тренеры
Испания Хесус Касас
Испания Хуан Антонио Пицци
История личных встреч
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 2-й тур Кувейт0 : 0Ирак
30.12.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 3 Ирак1 : 0Кувейт
27.01.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 Ирак2 : 1Кувейт
10.09.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 Кувейт2 : 2Ирак
28.12.2024 Кубок Персидского залива Группа B. 3-й тур Ирак1 : 3
25.12.2024 Кубок Персидского залива Группа B. 2-й тур 2 : 0Ирак
22.12.2024 Кубок Персидского залива Группа B. 1-й тур Ирак1 : 0
19.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 6-й тур 0 : 1Ирак
14.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 5-й тур Ирак0 : 0
31.12.2024 Кубок Персидского залива 1/2 финала 1 : 0Кувейт
27.12.2024 Кубок Персидского залива Группа A. 3-й тур Кувейт1 : 1
24.12.2024 Кубок Персидского залива Группа A. 2-й тур 1 : 2Кувейт
21.12.2024 Кубок Персидского залива Группа A. 1-й тур Кувейт1 : 1
15.12.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Кувейт0 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Иран616
2 Узбекистан613
3
Плей-офф
ОАЭ610
4
Плей-офф
Катар67
5 Киргизия63
6 КНДР62
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея614
2 Ирак611
3
Плей-офф
Иордания69
4
Плей-офф
Оман66
5 Кувейт64
6 Палестина63
Группа 3
КомандаИО
1 Япония616
2 Австралия67
3
Плей-офф
Индонезия66
4
Плей-офф
Саудовская Аравия66
5 Бахрейн66
6 Китай66

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