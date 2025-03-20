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Кабо-Верде - Маврикий 20 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 20-03-2025 18:00
20 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа D. 5-й тур
Кабо-Верде
Маврикий

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кабо-Верде - Маврикий, которое состоится 20 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа D. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кабо-Верде
Маврикий
Главные тренеры
Кабо-Верде Педру Лейтау Бриту
История личных встреч
11.06.2024 ЧМ-2026 - Африка Группа D. 4-й тур Кабо-Верде1 : 0
08.06.2024 ЧМ-2026 - Африка Группа D. 3-й тур 4 : 1Кабо-Верде
25.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Кабо-Верде1 : 0
21.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Кабо-Верде1 : 0
03.02.2024 Кубок африканских наций 1/4 финала Кабо-Верде0 : 0 1 : 2
19.11.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 1 : 0Маврикий
06.09.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Маврикий0 : 2
03.09.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Маврикий
11.06.2024 ЧМ-2026 - Африка Группа D. 4-й тур Маврикий2 : 1
06.06.2024 ЧМ-2026 - Африка Группа D. 3-й тур 2 : 1Маврикий
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Египет410
2 Гвинея-Бисау46
3 Буркина-Фасо45
4 Сьерра-Леоне45
5 Эфиопия43
6 Джибути41
Группа B
КомандаИО
1 Судан410
2 Сенегал48
3 ДР Конго47
4 Того43
5 Южный Судан42
6 Мавритания41
Группа C
КомандаИО
1 Руанда47
2 ЮАР47
3 Бенин47
4 Лесото45
5 Нигерия43
6 Зимбабве42
Группа D
КомандаИО
1 Камерун59
2 Ливия47
3 Кабо-Верде47
4 Ангола46
5 Маврикий44
6 Эсватини51
Группа E
КомандаИО
1 Марокко39
2 Нигер36
3 Танзания36
4 Замбия43
5 Эритрея00
6 Конго30
Группа F
КомандаИО
1 Кот-д'Ивуар410
2 Габон49
3 Бурунди47
4 Кения45
5 Гамбия43
6 Сейшелы40
Группа G
КомандаИО
1 Алжир49
2 Мозамбик49
3 Ботсвана46
4 Гвинея46
5 Уганда46
6 Сомали40
Группа H
КомандаИО
1 Тунис513
2 Намибия48
3 Либерия57
4 Малави46
5 Экваториальная Гвинея43
6 Сан-Томе и Принсипи40
Группа I
КомандаИО
1 Мадагаскар510
2 Коморские острова49
3 Гана49
4 Мали45
5 ЦАР54
6 Чад40

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