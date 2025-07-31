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Вест Хэм Юнайтед - Эвертон 31 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 31-07-2025 00:30
Стадион: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США), вместимость: 63500
31 Июля 2025 года в 01:30 (+03:00). Летняя серия Премьер-лиги, 2-й тур
Главный судья: Росендо Мендоса (США)
Вест Хэм Юнайтед
2-й тайм
2 : 1
Эвертон

  • 41'
    1:1
    Лукас Пакета
  • 43'
    Фредди Поттс
  • 64'
    2:1
    Никлас Фюллькруг
0'
45'
90'
  • 12'
    Майкл Кин
  • 17'
    0:1
    Идрисса Гейе
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Эвертон, которое состоится 31 Июля 2025 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Летняя серия Премьер-лиги, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
21АнглияврУэс Фодеринхэм
2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
46'
15ГрециязщКонстантинос Мавропанос
3АнглиязщМакс Килман
46'
42АнглиязщКэлан Кейси
46'
39ШотландияпзЭндрю Ирвинг
32АнглияпзФредди Поттс
46'
8АнглияпзДжеймс Уорд-Праус
46'
10БразилияпзЛукас Пакета
12СенегалпзЭль-Хаджи Малик Диуф
46'
50Северная ИрландиянпКаллум Маршалл
46'
5МароккозщНайеф Агер
46'
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
46'
25ФранциязщЖан-Клер Тодибо
46'
24АргентинапзГвидо Родригес
46'
17БразилиянпЛуйс Гильерме
46'
20АнглиянпДжаррод Боуэн
46'
11ГерманиянпНиклас Фюллькруг
46'
12ИрландияврМарк Траверс
2ШотландиязщНейтан Паттерсон
46'
5АнглиязщМайкл Кин
15ИрландиязщДжейк О'Брайен
19УкраиназщВиталий Миколенко
42АнглияпзТим Айрогбунам
46'
27СенегалпзИдрисса Гейе
45АнглияпзХаррисон Армстронг
10СенегалнпИлиман Ндиайе
7АнглиянпДуайт Макнил
9Гвинея-Бисаунп Бету
46'
24АргентинапзКарлос Алькарас
46'
37АнглияпзДжеймс Гарнер
46'
11ФранциянпТьерно Барри
46'
Запасные
23ФранцияврАльфонс Ареола
58АнглиязщАйридас Голамбекис
30АнглиязщОливер Скарлс
68АнглияпзПрестон Ройстон Фирон
55ФранцияпзМохамаду Канте
61АнглияпзЛьюис Орфорд
28ЧехияпзТомаш Соучек
22Кот-д'ИвуарнпМаксвелл Корне
1АнглияврДжордан Пикфорд
53АнглияврХарри Тайрер
6АнглиязщДжеймс Тарковски
90ИрландиязщАлед Томас
62АнглияпзТайлер Оньянго
57АнглияпзДжастин Кларк
17ПортугалиянпЮссеф Шермити
83АнглиянпИсаак Хит
Главные тренеры
АнглияГрэм Поттер
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Эвертон1 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 0Эвертон
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Эвертон1 : 3Вест Хэм Юнайтед
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1Эвертон
21.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Эвертон
18.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Эвертон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
03.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Эвертон
17.10.2021 Англия - Премьер-лига 8-й тур Эвертон0 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1Эвертон
01.01.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Эвертон0 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 1 : 3Вест Хэм Юнайтед
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур 0 : 2Вест Хэм Юнайтед
04.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
26.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур Эвертон0 : 3
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 0 : 1Эвертон
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Эвертон2 : 0
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур 1 : 3Эвертон
03.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Эвертон2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Борнмут13
2 Манчестер Юнайтед13
3 Вест Хэм Юнайтед10
4 Эвертон10

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