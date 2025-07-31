Вест Хэм Юнайтед - Эвертон 31 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 31-07-2025 00:30
Стадион: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США), вместимость: 63500
31 Июля 2025 года в 01:30 (+03:00). Летняя серия Премьер-лиги, 2-й тур
Главный судья: Росендо Мендоса (США)
2-й тайм
2 : 1
- 41'1:1Лукас Пакета
- 43'Фредди Поттс
- 64'2:1Никлас Фюллькруг
0'
45'
90'
- 12'Майкл Кин
- 17'0:1Идрисса Гейе
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Эвертон, которое состоится 31 Июля 2025 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Летняя серия Премьер-лиги, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
|21
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
46'
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|3
|зщ
|Макс Килман
46'
|42
|зщ
|Кэлан Кейси
46'
|39
|пз
|Эндрю Ирвинг
|32
|пз
|Фредди Поттс
46'
|8
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
46'
|10
|пз
|Лукас Пакета
|12
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
46'
|50
|нп
|Каллум Маршалл
46'
|5
|зщ
|Найеф Агер
46'
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
46'
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
46'
|24
|пз
|Гвидо Родригес
46'
|17
|нп
|Луйс Гильерме
46'
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
46'
|11
|нп
|Никлас Фюллькруг
46'
|12
|вр
|Марк Траверс
|2
|зщ
|Нейтан Паттерсон
46'
|5
|зщ
|Майкл Кин
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|42
|пз
|Тим Айрогбунам
46'
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|9
|нп
|Бету
46'
|24
|пз
|Карлос Алькарас
46'
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
46'
|11
|нп
|Тьерно Барри
46'
Запасные
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|58
|зщ
|Айридас Голамбекис
|30
|зщ
|Оливер Скарлс
|68
|пз
|Престон Ройстон Фирон
|55
|пз
|Мохамаду Канте
|61
|пз
|Льюис Орфорд
|28
|пз
|Томаш Соучек
|22
|нп
|Максвелл Корне
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|53
|вр
|Харри Тайрер
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|90
|зщ
|Алед Томас
|62
|пз
|Тайлер Оньянго
|57
|пз
|Джастин Кларк
|17
|нп
|Юссеф Шермити
|83
|нп
|Исаак Хит
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
|18.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|03.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|17.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|09.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|01.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|27.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|2 : 1
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 3
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|04.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|0 : 3
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 3
|03.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Борнмут
|1
|3
|2
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|3
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|4
|Эвертон
|1
|0