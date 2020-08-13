Оренбург - Ахмат 13 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 13-08-2025 15:15
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
13 Августа 2025 года в 16:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Ахмат, которое состоится 13 Августа 2025 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Ахмат
Главные тренеры
|Владимир Слишкович
|Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
|08.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|28.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|19.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 1
|19.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 4
|04.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|20.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|26.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|04.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|19.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|4 : 2
|10.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|31.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|27.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|21.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 3
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|2 : 1
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Оренбург» — «Ахмат». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|6
|2
|Рубин
|2
|3
|3
|Ахмат
|1
|0
|4
|Оренбург
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|1
|3
|2
|Крылья Советов
|1
|3
|3
|Сочи
|1
|0
|4
|Краснодар
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|1
|3
|2
|Динамо Мх
|1
|3
|3
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
|4
|Ростов
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Акрон
|2
|6
|2
|ЦСКА
|2
|3
|3
|Локомотив М
|1
|0
|4
|Балтика
|1
|0