22:15 ()
Свернуть список

Оренбург - Ахмат 13 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 13-08-2025 15:15
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
13 Августа 2025 года в 16:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Оренбург
Ахмат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Ахмат, которое состоится 13 Августа 2025 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Владимир Слишкович
Россия Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
08.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Ахмат1 : 0Оренбург
28.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Оренбург0 : 0Ахмат
19.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ахмат2 : 1Оренбург
19.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Оренбург0 : 4Ахмат
04.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Ахмат0 : 1Оренбург
20.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ахмат1 : 2Оренбург
26.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Оренбург1 : 1Ахмат
20.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Ахмат4 : 0Оренбург
04.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Ахмат3 : 1Оренбург
19.10.2022 Fonbet Кубок России Группа C Оренбург4 : 2Ахмат
10.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Оренбург0 : 1
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур 3 : 2Оренбург
31.07.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур 2 : 0Оренбург
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Оренбург1 : 1
21.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Оренбург0 : 0
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Ахмат1 : 0
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур 1 : 3Ахмат
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур 1 : 0Ахмат
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур Ахмат2 : 1
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Ахмат1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Оренбург» — «Ахмат». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит26
2 Рубин23
3 Ахмат10
4 Оренбург10
Группа B
КомандаИО
1 Динамо М13
2 Крылья Советов13
3 Сочи10
4 Краснодар10
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М13
2 Динамо Мх13
3 Пари Нижний Новгород10
4 Ростов10
Группа D
КомандаИО
1 Акрон26
2 ЦСКА23
3 Локомотив М10
4 Балтика10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close