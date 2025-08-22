Урарту - Алашкерт 22 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 22-08-2025 18:00
22 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 4-й тур
Таблица
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урарту - Алашкерт, которое состоится 22 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Урарту
Ереван
Алашкерт
Мартуни
История личных встреч
|11.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|03.12.2024
|Армения — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|16.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|34-й тур
|6 : 1
|16.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|08.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|15.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 2
|27.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 2
|02.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|10.11.2022
|Армения - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|15.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|17.07.2025
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|10.07.2025
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|16.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|04.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|27.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|22.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 0
|16.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 0 Т
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Урарту
|3
|7
| 2
Лига конференций
|Ноа
|2
|6
| 3
Лига конференций
|Пюник
|2
|4
|4
|БКМА
|2
|4
|5
|Ван
|3
|4
|6
|Алашкерт
|2
|3
|7
|Арарат
|3
|1
|8
|Гандзасар
|3
|1
|9
|Арарат-Армения
|1
|1
| 10
Зона вылета
|Ширак
|3
|1