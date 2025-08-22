00:19 ()
Урарту - Алашкерт 22 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 22-08-2025 18:00
22 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 4-й тур
Урарту
Алашкерт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урарту - Алашкерт, которое состоится 22 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урарту
Ереван
Алашкерт
Мартуни
История личных встреч
11.04.2025 Армения — Премьер-лига 26-й тур Алашкерт1 : 1Урарту
03.12.2024 Армения — Премьер-лига 19-й тур Урарту1 : 0Алашкерт
24.08.2024 Армения — Премьер-лига 4-й тур Алашкерт0 : 3Урарту
16.05.2024 Армения - Премьер-лига 34-й тур Урарту6 : 1Алашкерт
16.03.2024 Армения - Премьер-лига 25-й тур Алашкерт0 : 2Урарту
08.11.2023 Армения - Премьер-лига 16-й тур Урарту1 : 0Алашкерт
15.09.2023 Армения - Премьер-лига 7-й тур Алашкерт4 : 2Урарту
27.05.2023 Армения - Премьер-лига 34-й тур Алашкерт3 : 2Урарту
02.04.2023 Армения - Премьер-лига 25-й тур Урарту1 : 0Алашкерт
10.11.2022 Армения - Премьер-лига 16-й тур Алашкерт0 : 0Урарту
15.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Урарту
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Урарту1 : 0
02.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Урарту
17.07.2025 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 0Урарту
10.07.2025 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Урарту1 : 2
16.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур Алашкерт3 : 0
04.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур Алашкерт1 : 2
27.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Алашкерт1 : 0
22.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур 2 : 0Алашкерт
16.05.2025 Армения — Премьер-лига 31-й тур Алашкерт3 : 0 Т
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Урарту37
2
Лига конференций
Ноа26
3
Лига конференций
Пюник24
4 БКМА24
5 Ван34
6 Алашкерт23
7 Арарат31
8 Гандзасар31
9 Арарат-Армения11
10
Зона вылета
Ширак31

