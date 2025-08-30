Пиза - Рома 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 20:45
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
30 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Рома, которое состоится 30 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пиза
Пиза
Рома
Рим
|1
|вр
|Адриан Шемпер
|33
|зщ
|Артуро Калабрези
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|3
|зщ
|Самуэеле Ангори
|15
|пз
|Идрисса Туре
|6
|пз
|Мариус Марин
|20
|пз
|Михел Эбишер
|32
|пз
|Стефано Морео
|10
|пз
|Маттео Трамони
|9
|нп
|Хенрик Мейстер
|99
|вр
|Миле Свилар
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|3
|зщ
|Анхелиньо
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|17
|пз
|Ману Коне
|18
|нп
|Матиас Соуле
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Эван Фергюсон
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 0 1 : 2
|05.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|13.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 34-й тур
|2 : 1
|09.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 38-й тур
|3 : 3
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кремонезе
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Комо
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Рома
|1
|3
|7
|Пиза
|1
|1
|8
|Аталанта
|1
|1
|9
|Кальяри
|1
|1
|10
|Фиорентина
|1
|1
|11
|Удинезе
|1
|1
|12
|Верона
|1
|1
|13
|Лечче
|1
|1
|14
|Дженоа
|1
|1
|15
|Милан
|1
|0
|16
|Болонья
|1
|0
|17
|Лацио
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Парма
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Торино
|1
|0