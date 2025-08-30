00:11 ()
Пиза - Рома 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 20:45
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
30 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Пиза
Рома

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Рома, которое состоится 30 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пиза
Пиза
Рома
Рим
1ХорватияврАдриан Шемпер
33ИталиязщАртуро Калабрези
4ИталиязщАнтонио Караччоло
5ИталиязщСимоне Канестрелли
3ИталиязщСамуэеле Ангори
15ГерманияпзИдрисса Туре
6РумынияпзМариус Марин
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
32ИталияпзСтефано Морео
10ФранцияпзМаттео Трамони
9ДаниянпХенрик Мейстер
99СербияврМиле Свилар
22ИспаниязщМарио Эрмосо
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
43БразилиязщУэсли Франса
3Испаниязщ Анхелиньо
4ИталияпзБриан Кристанте
17ФранцияпзМану Коне
18АргентинанпМатиас Соуле
21АргентинанпПауло Дибала
11ИрландиянпЭван Фергюсон
Главные тренеры
ИталияАльберто Джилардино
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
24.08.2025Италия — Серия А1-й тур1 : 1Пиза
17.08.2025Кубок Италии1/32 финала0 : 0 1 : 2Пиза
05.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20253 : 0Пиза
13.05.2025Италия — Серия BСерия В. 34-й турПиза2 : 1
09.05.2025Италия — Серия BСерия В. 38-й турПиза3 : 3
23.08.2025Италия — Серия А1-й турРома1 : 0
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 1Рома
06.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20254 : 0Рома
02.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 2Рома
25.05.2025Италия — Серия А38-й тур0 : 2Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кремонезе26
2
Лига чемпионов
Интер М13
3
Лига чемпионов
Наполи13
4
Лига чемпионов
Ювентус13
5
Лига Европы
Комо13
6
Лига конференций
Рома13
7 Пиза11
8 Аталанта11
9 Кальяри11
10 Фиорентина11
11 Удинезе11
12 Верона11
13 Лечче11
14 Дженоа11
15 Милан10
16 Болонья10
17 Лацио10
18
Зона вылета
Парма10
19
Зона вылета
Сассуоло20
20
Зона вылета
Торино10

Отзывы и комментарии к матчу

