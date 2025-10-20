02:41 ()
Факел - Ротор 20 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-10-2025 18:30
20 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 15-й тур
Факел
Ротор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Ротор, которое состоится 20 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Игорь Михайлович Шалимов
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
27.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Ротор1 : 2Факел
21.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Факел1 : 0Ротор
14.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Ротор2 : 0Факел
10.03.2019 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Факел0 : 0Ротор
26.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур Ротор1 : 2Факел
07.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Ротор0 : 0Факел
10.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Факел2 : 0Ротор
25.08.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 23-й тур Ротор4 : 0Факел
12.05.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 9-й тур Факел3 : 1Ротор
19.08.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 22-й тур Ротор2 : 0Факел
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур 0 : 0Факел
16.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Факел1 : 0
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 0 : 1Факел
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Факел2 : 1
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур Факел1 : 4
12.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Ротор2 : 0
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 0 : 0Ротор
28.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 2 : 0Ротор
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 2 : 1Ротор
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 0 : 0Ротор
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Первой лиги: «Факел» — «Ротор». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1430
2
Повышение
Спартак Кс1529
3
Плей-офф за повышение
Родина1526
4
Плей-офф за повышение
Ротор1425
5 Урал1324
6 Челябинск1424
7 КАМАЗ1523
8 СКА-Хабаровск1520
9 Нефтехимик1418
10 Арсенал Т1517
11 Енисей1517
12 Шинник1417
13 Черноморец1415
14 Уфа1413
15 Волга Ул1412
16
Зона вылета
Чайка1411
17
Зона вылета
Сокол1511
18
Зона вылета
Торпедо М1410

