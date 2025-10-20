Факел - Ротор 20 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-10-2025 18:30
20 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Ротор, которое состоится 20 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
|Игорь Михайлович Шалимов
|Олег Петрович Василенко
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|27.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|1 : 2
|21.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|1 : 0
|14.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|2 : 0
|10.03.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|0 : 0
|26.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 2
|07.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|0 : 0
|10.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|2 : 0
|25.08.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|23-й тур
|4 : 0
|12.05.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|9-й тур
|3 : 1
|19.08.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|22-й тур
|2 : 0
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|0 : 0
|16.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|2 : 1
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|1 : 4
|12.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|2 : 1
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Первой лиги: «Факел» — «Ротор». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|14
|30
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|15
|29
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|15
|26
| 4
Плей-офф за повышение
|Ротор
|14
|25
|5
|Урал
|13
|24
|6
|Челябинск
|14
|24
|7
|КАМАЗ
|15
|23
|8
|СКА-Хабаровск
|15
|20
|9
|Нефтехимик
|14
|18
|10
|Арсенал Т
|15
|17
|11
|Енисей
|15
|17
|12
|Шинник
|14
|17
|13
|Черноморец
|14
|15
|14
|Уфа
|14
|13
|15
|Волга Ул
|14
|12
| 16
Зона вылета
|Чайка
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Сокол
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Торпедо М
|14
|10