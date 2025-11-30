01:25 ()
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 15:30
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
30 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Утрехт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Утрехт, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Утрехт
Утрехт
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
29 Дания зщ Аске Адельгор
21 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
6 Нидерланды пз Калвин Твигт
34 Нидерланды пз Яссир Салах Рахмуни
7 Дания пз Якоб Бреум
24 Нидерланды пз Кензо Гаудмейн
17 Бельгия пз Матис Сюре
9 Нидерланды нп Милан Смит
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
40 Бельгия зщ Матисс Дидден
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
55 Англия зщ Дерри Джон Мёркин
21 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
20 Нидерланды пз Дани де Вит
27 Бельгия пз Алонзо Энгванда
22 Испания пз Мигель Родригес
10 Франция пз Йоанн Катлин
91 Кот-д'Ивуар нп Себастьен Аллер
Главные тренеры
Нидерланды Мелвин Бул
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
06.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2Утрехт
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Утрехт3 : 3Гоу Эхед Иглс
26.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. Финал Утрехт1 : 2 ДВГоу Эхед Иглс
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Утрехт2 : 1Гоу Эхед Иглс
10.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 2Утрехт
18.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Утрехт1 : 2Гоу Эхед Иглс
15.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2Утрехт
05.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Утрехт
11.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Утрехт0 : 0Гоу Эхед Иглс
13.02.2020 Кубок Нидерландов 1/4 финала Гоу Эхед Иглс1 : 4Утрехт
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 4
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 4 : 2Гоу Эхед Иглс
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 2 : 0Гоу Эхед Иглс
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 1 : 0Гоу Эхед Иглс
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 2 : 1Утрехт
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 1Утрехт
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Утрехт2 : 1
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Утрехт1 : 1
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Утрехт1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1334
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1328
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1324
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1321
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1320
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс1320
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1320
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1317
9 Херенвен1417
10 Фортуна1317
11 Спарта1317
12 Гоу Эхед Иглс1316
13 Эксельсиор1416
14 ПЕК Зволле1416
15 Волендам1314
16
Стыковая зона
НАК Бреда1412
17
Зона вылета
Хераклес1312
18
Зона вылета
Телстар1310

