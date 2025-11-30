Гоу Эхед Иглс - Утрехт 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 15:30
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
30 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Утрехт, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Утрехт
Утрехт
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Матс Дейл
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|6
|пз
|Калвин Твигт
|34
|пз
|Яссир Салах Рахмуни
|7
|пз
|Якоб Бреум
|24
|пз
|Кензо Гаудмейн
|17
|пз
|Матис Сюре
|9
|нп
|Милан Смит
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|40
|зщ
|Матисс Дидден
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|55
|зщ
|Дерри Джон Мёркин
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|20
|пз
|Дани де Вит
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|22
|пз
|Мигель Родригес
|10
|пз
|Йоанн Катлин
|91
|нп
|Себастьен Аллер
Главные тренеры
|Мелвин Бул
|Рон Янс
История личных встреч
|06.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|2 : 2
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|3 : 3
|26.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|1 : 2 ДВ
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|10.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 2
|18.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 2
|15.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 2
|05.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|13.02.2020
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|1 : 4
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 4
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|4 : 2
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 0
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|34
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|13
|24
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|13
|21
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|13
|20
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|13
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|13
|20
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|13
|17
|9
|Херенвен
|14
|17
|10
|Фортуна
|13
|17
|11
|Спарта
|13
|17
|12
|Гоу Эхед Иглс
|13
|16
|13
|Эксельсиор
|14
|16
|14
|ПЕК Зволле
|14
|16
|15
|Волендам
|13
|14
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|13
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|13
|10