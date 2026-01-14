Вольфсбург - Санкт-Паули 14 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 14-01-2026 19:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
14 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Санкт-Паули, которое состоится 14 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Санкт-Паули
|1
|вр
|Камиль Грабара
|26
|зщ
|Саэль Кумбеди
|15
|зщ
|Моритц Йенц
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|25
|пз
|Арон Центер
|31
|пз
|Янник Герардт
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|10
|пз
|Ловро Майер
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|39
|нп
|Патрик Виммер
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|3
|зщ
|Карол Метс
|8
|зщ
|Эрик Смит
|11
|пз
|Аркадиуш Пырка
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|23
|пз
|Луис Оппи
|9
|нп
|Абдули Сисей
|28
|нп
|Матиас Перейра Лаж
Главные тренеры
|Паул Симонис
|Александер Блессин
История личных встреч
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 0
|16.04.2011
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 2
|21.11.2010
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|11.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|8 : 1
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|3 : 4
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|04.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 0
|21.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|16
|44
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|16
|33
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|16
|29
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|16
|29
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|15
|27
|7
|Айнтрахт Ф
|16
|26
|8
|Фрайбург
|16
|23
|9
|Унион
|16
|22
|10
|Боруссия М
|16
|19
|11
|Кёльн
|16
|17
|12
|Вердер
|15
|17
|13
|Гамбург
|16
|16
|14
|Вольфсбург
|16
|15
|15
|Аугсбург
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Майнц
|16
|9