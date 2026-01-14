01:33 ()
Вольфсбург - Санкт-Паули 14 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 14-01-2026 19:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
14 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Вольфсбург
Санкт-Паули

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Санкт-Паули, которое состоится 14 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Санкт-Паули
Гамбург
1 Польша вр Камиль Грабара
26 Франция зщ Саэль Кумбеди
15 Германия зщ Моритц Йенц
4 Греция зщ Константинос Кульеракис
25 Германия пз Арон Центер
31 Германия пз Янник Герардт
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
10 Хорватия пз Ловро Майер
24 Дания пз Кристиан Эриксен
39 Австрия нп Патрик Виммер
17 Германия нп Дженан Пейчинович
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
5 Германия зщ Хауке Валь
3 Эстония зщ Карол Метс
8 Швеция зщ Эрик Смит
11 Польша пз Аркадиуш Пырка
16 Япония пз Джоэл Чима Фудзита
6 США пз Джеймс Сэндс
7 Австралия пз Джексон Ирвайн
23 Германия пз Луис Оппи
9 Гамбия нп Абдули Сисей
28 Франция нп Матиас Перейра Лаж
Главные тренеры
Нидерланды Паул Симонис
Германия Александер Блессин
История личных встреч
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Вольфсбург1 : 1Санкт-Паули
26.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Санкт-Паули0 : 0Вольфсбург
16.04.2011 Германия - Бундеслига 30-й тур Вольфсбург2 : 2Санкт-Паули
21.11.2010 Германия - Бундеслига 13-й тур Санкт-Паули1 : 1Вольфсбург
11.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур 8 : 1Вольфсбург
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур Вольфсбург3 : 4
13.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур 1 : 3Вольфсбург
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур Вольфсбург3 : 1
30.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур 1 : 1Вольфсбург
04.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Санкт-Паули0 : 0
21.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур 0 : 0Санкт-Паули
13.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур Санкт-Паули2 : 1
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур 1 : 1Санкт-Паули
02.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала 1 : 2Санкт-Паули
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1644
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1633
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1529
4
Лига чемпионов
Байер1629
5
Лига Европы
Штутгарт1629
6
Лига конференций
Хоффенхайм1527
7 Айнтрахт Ф1626
8 Фрайбург1623
9 Унион1622
10 Боруссия М1619
11 Кёльн1617
12 Вердер1517
13 Гамбург1616
14 Вольфсбург1615
15 Аугсбург1614
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1512
17
Зона вылета
Хайденхайм1612
18
Зона вылета
Майнц169

