Кёльн - Бавария 14 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 14-01-2026 21:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
14 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Кёльн
Бавария

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Бавария, которое состоится 14 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Бавария
Мюнхен
1 Германия вр Марвин Швебе
22 Англия зщ Джахмай Симпсон-Пьюзи
8 Босния и Герцеговина пз Денис Хусейнбашич
5 Германия пз Том Краус
16 Польша пз Якуб Каминьский
28 Норвегия пз Себастиан Себулонсен
29 Германия пз Ян Тильман
18 Исландия пз Исак-Бергманн Йоуханнессон
17 Бельгия пз Алессио Кастро-Монтес
30 Германия нп Мариус Бюльтер
19 Германия нп Малек Эль-Мала
1 Германия вр Мануэль Нойер
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
4 Германия зщ Жонатан Та
21 Япония зщ Хироки Ито
45 Германия пз Александар Павлович
8 Германия пз Леон Горецка
17 Франция нп Майкл Олисе
7 Германия нп Серж Гнабри
14 Колумбия нп Луис Диас
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
29.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Кёльн1 : 4Бавария
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Бавария2 : 0Кёльн
24.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Кёльн0 : 1Бавария
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Кёльн1 : 2Бавария
24.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Бавария1 : 1Кёльн
15.01.2022 Германия - Бундеслига 19-й тур Кёльн0 : 4Бавария
22.08.2021 Германия - Бундеслига 2-й тур Бавария3 : 2Кёльн
17.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Кёльн3 : 2Бавария
27.02.2021 Германия - Бундеслига 23-й тур Бавария5 : 1Кёльн
31.10.2020 Германия - Бундеслига 6-й тур Кёльн1 : 2Бавария
10.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур 2 : 2Кёльн
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур Кёльн0 : 1
13.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур 2 : 0Кёльн
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур Кёльн1 : 1
29.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур 1 : 1Кёльн
11.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур Бавария8 : 1
21.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур 0 : 4Бавария
14.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур Бавария2 : 2
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Бавария3 : 1
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур 0 : 5Бавария
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1644
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1633
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1529
4
Лига чемпионов
Байер1629
5
Лига Европы
Штутгарт1629
6
Лига конференций
Хоффенхайм1527
7 Айнтрахт Ф1626
8 Фрайбург1623
9 Унион1622
10 Боруссия М1619
11 Кёльн1617
12 Вердер1517
13 Гамбург1616
14 Вольфсбург1615
15 Аугсбург1614
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1512
17
Зона вылета
Хайденхайм1612
18
Зона вылета
Майнц169

Отзывы и комментарии к матчу

