Кёльн - Бавария 14 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 14-01-2026 21:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
14 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Бавария, которое состоится 14 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Марвин Швебе
|22
|зщ
|Джахмай Симпсон-Пьюзи
|8
|пз
|Денис Хусейнбашич
|5
|пз
|Том Краус
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|29
|пз
|Ян Тильман
|18
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|17
|пз
|Алессио Кастро-Монтес
|30
|нп
|Мариус Бюльтер
|19
|нп
|Малек Эль-Мала
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|21
|зщ
|Хироки Ито
|45
|пз
|Александар Павлович
|8
|пз
|Леон Горецка
|17
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Серж Гнабри
|14
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
|Венсан Компани
История личных встреч
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 4
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|24.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|24.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 4
|22.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 2
|17.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|27.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|5 : 1
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 2
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|11.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|8 : 1
|21.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 4
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|16
|44
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|16
|33
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|16
|29
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|16
|29
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|15
|27
|7
|Айнтрахт Ф
|16
|26
|8
|Фрайбург
|16
|23
|9
|Унион
|16
|22
|10
|Боруссия М
|16
|19
|11
|Кёльн
|16
|17
|12
|Вердер
|15
|17
|13
|Гамбург
|16
|16
|14
|Вольфсбург
|16
|15
|15
|Аугсбург
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Майнц
|16
|9