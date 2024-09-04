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Хуммельс приехал в расположение «Ромы»

Дата публикации: 04-09-2024

Матс Хуммельс прибыл в стан «Ромы». Ожидается, что в скором времени защитник заключит с римской командой трудовой договор, рассчитанный до конца текущего сезона. Информацией поделился Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне футболист защищал цвета дортмундской «Боруссии», за которую провел 40 матчей (4 забитых мяча, 1 голевой пас). Минувшим летом соглашение Матса с немецким клубом завершилось, и он покинул команду. Вместе со «шмелями» Хуммельс дошел до финала ЛЧ 2023/2024, где его команда уступила «Реалу».

Transfermarkt.de оценивает 35-летнего защитника в 5 000 000 евро.

«Рома» неудачно стартовала в этом сезоне. Подопечные Даниэле де Росси добыли лишь 2 очка в 3 турах и расположились на 17-й строчке в таблице Серии А.

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