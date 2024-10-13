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СМИ: Холанд готов покинуть «Сити» летом 2025 года, приоритет игрока – Ла Лига

Дата публикации: 13-10-2024

«El Nacional» утверждает, что Эрлинг Холанд определился со своим будущим. Норвежец считает, что ему необходимо двигаться дальше, в связи с чем он готов уйти из «Манчестер Сити» по окончании сезона.

Холандом интересуется «ПСЖ», который готов предложить ему солидный контракт. Несмотря на это, парижане не являются для норвежца приоритетным вариантом. Он намерен попробовать свои силы в Ла Лиге. Форвард хочет стать игроком «Реала» или «Барселоны». Мадридцы и каталонцы также хотели бы видеть Холанда в своем составе.

Контракт Эрлинга с «горожанами» истекает в 2027 году. В этом сезоне в 10 поединках за «Сити» он поразил ворота соперников 11 раз.

Ориентировочный ценник на 24-летнего нападающего составляет 200 млн евро.

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