Одному из лидеров «Боруссии» разрешили покинуть клуб летом на фоне вылета из Кубка страны

Дата публикации: 30-10-2024

«Sport Bild» информирует, что руководство «Боруссии» из Дортмунда согласилось отпустить Юлиана Брандта в летнее межсезонье. Причиной этого решения стал неудачный старт клуба в сезоне 2024/2025. Накануне дортмундцы уступили в 1/16 Кубка Германии «Вольфсбургу» и выбыли из турнира.



В Бундеслиге «Боруссия» после 8 туров располагается на седьмой позиции с 13 набранными очками. Не слишком удачно «шмели» выступают и в ЛЧ, где у них 6 очков после 3 матчей и 11-я строчка в общей таблице.



Помимо Брандта, на трансфер могут быть выставлены и другие футболисты.



Соглашение Юлиана с «Боруссией» истекает в 2026 году. В этом сезоне в 13 играх за «шмелей» он отметился 1 голом и 4 ассистами.



Transfermarkt.de оценивает Брандта в 40 млн евро.