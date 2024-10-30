12:25 ()
Свернуть список

Одному из лидеров «Боруссии» разрешили покинуть клуб летом на фоне вылета из Кубка страны

Дата публикации: 30-10-2024

«Sport Bild» информирует, что руководство «Боруссии» из Дортмунда согласилось отпустить Юлиана Брандта в летнее межсезонье. Причиной этого решения стал неудачный старт клуба в сезоне 2024/2025. Накануне дортмундцы уступили в 1/16 Кубка Германии «Вольфсбургу» и выбыли из турнира.

В Бундеслиге «Боруссия» после 8 туров располагается на седьмой позиции с 13 набранными очками. Не слишком удачно «шмели» выступают и в ЛЧ, где у них 6 очков после 3 матчей и 11-я строчка в общей таблице.

Помимо Брандта, на трансфер могут быть выставлены и другие футболисты.

Соглашение Юлиана с «Боруссией» истекает в 2026 году. В этом сезоне в 13 играх за «шмелей» он отметился 1 голом и 4 ассистами.

Transfermarkt.de оценивает Брандта в 40 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close