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«Арсенал», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» поспорят за вингера, оцененного в 60 млн евро

Дата публикации: 30-10-2024

Брайан Мбемо, выступающий в составе «Брентфорда», может сменить клуб внутри АПЛ.

Как пишет «Transfer News Live», 25-летний игрок, на старте сезона демонстрирующий неплохую игру (9 матчей / 8 голов), привлек внимание таких коллективов как «Арсенал», «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед».

Подчеркивается, что «пчёлы» рассчитывают выручить с продажи вингера сборной Камеруна порядка 50 000 000 фунтов (~ € 60 млн).

Мбемо играет за английский клуб с 2019 года. Его действующий трудовой договор с «Брентфордом» актуален до 30.06.2026.

Рыночная стоимость камерунца – 40 млн евро (по оценке «Трансфермаркт»).

Ранее британская пресса отправляла Мбемо в «Манчестер Юнайтед».

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