«Арсенал», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» поспорят за вингера, оцененного в 60 млн евро

Дата публикации: 30-10-2024

Брайан Мбемо, выступающий в составе «Брентфорда», может сменить клуб внутри АПЛ.



Как пишет «Transfer News Live», 25-летний игрок, на старте сезона демонстрирующий неплохую игру (9 матчей / 8 голов), привлек внимание таких коллективов как «Арсенал», «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед».



Подчеркивается, что «пчёлы» рассчитывают выручить с продажи вингера сборной Камеруна порядка 50 000 000 фунтов (~ € 60 млн).



Мбемо играет за английский клуб с 2019 года. Его действующий трудовой договор с «Брентфордом» актуален до 30.06.2026.



Рыночная стоимость камерунца – 40 млн евро (по оценке «Трансфермаркт»).



Ранее британская пресса отправляла Мбемо в «Манчестер Юнайтед».