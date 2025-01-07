«Реал» хочет приобрести Хусанова и уже контактировал с окружением футболиста

Дата публикации: 07-01-2025

Состав «Реала» может пополниться Абдукодиром Хусановым. Согласно информации, размещенной в социальной сети «Х» Санти Ауной, мадридцы проявляют предметный интерес к центральному защитнику «Ланса».



Сообщается, что представители «сливочных» уже провели предварительные переговоры с агентами узбекского игрока.



На Хусанова претендуют и другие европейские гранды. Представители «Ман Сити» и «Ньюкасла» также контактировали с агентами защитника на предмет возможного сотрудничества.



Трудовые отношения Абдукодира с «Лансом» рассчитаны до июня 2027 года. В текущем сезоне в активе 20-летнего футболиста 16 встреч за французскую команду (1 ассист).



Рыночный ценник на Хусаинова составляет 12 000 000 евро («Трансфермаркт»).