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В Беларуси сообщили, что договорились с РФС о проведении матча с Россией

Дата публикации: 08-01-2025

Николай Шерстнёв, являющийся председателем Белорусской федерации футбола, сообщил, что Беларусь и Россия договорились о проведении товарищеского матча.

«Такая договоренность действительно существует. Матч будет сыгран в Минске, на поле нашего нового «Национального футбольного стадиона», который вскоре будет введен в эксплуатацию. Конкретной даты игры пока нет. Думаю, ориентировочно – это июнь», - рассказал Шерстнёв в интервью «ТАСС».

Напомним, с февраля 2022 года российский футбол находится под санкциями со стороны ФИФА и УЕФА. Клубам и сборным запрещено участвовать в международных соревнованиях.

В прошлом году подопечные Валерия Карпина провели пять товарищеских встреч – против Сербии (4:0), Беларуси (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

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