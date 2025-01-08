В Беларуси сообщили, что договорились с РФС о проведении матча с Россией

Дата публикации: 08-01-2025

Николай Шерстнёв, являющийся председателем Белорусской федерации футбола, сообщил, что Беларусь и Россия договорились о проведении товарищеского матча.



«Такая договоренность действительно существует. Матч будет сыгран в Минске, на поле нашего нового «Национального футбольного стадиона», который вскоре будет введен в эксплуатацию. Конкретной даты игры пока нет. Думаю, ориентировочно – это июнь», - рассказал Шерстнёв в интервью «ТАСС».



Напомним, с февраля 2022 года российский футбол находится под санкциями со стороны ФИФА и УЕФА. Клубам и сборным запрещено участвовать в международных соревнованиях.



В прошлом году подопечные Валерия Карпина провели пять товарищеских встреч – против Сербии (4:0), Беларуси (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).