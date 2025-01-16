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«Ливерпуль» опережает «МЮ» и «Сити» в борьбе за «нового Эндрю Робертсона»

Дата публикации: 16-01-2025

«Ливерпуль» считается фаворитом в споре за Милоша Керкеза, права на которого принадлежат «Борнмуту». Информацию опубликовал ресурс «Daily Mail».

Руководство «мерсисайдцев» рассматривает защитника в качестве потенциального сменщика для возрастного Эндрю Робертсона. Среди других претендентов на игрока «Борнмута» значатся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Однако для самого Керкеза более предпочтительным является вариант с «Ливерпулем». В структуре «красных» работает Ричард Хьюз, который, будучи техническим директором «Борнмута», привел Милоша в клуб в 2023 году.

«Вишни» оценивают венгра в 50 млн фунтов. При этом клуб не хочет расставаться с ним в январе.

Контракт с Керкезом истекает в 2028 году. В сезоне-24/25 защитник провел 22 встречи (1 гол, 3 ассиста).

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