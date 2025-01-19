Как "Ноттингем Форест" рвется в Лигу чемпионов

Дата публикации: 19-01-2025

Три года назад "Ноттингем Форест" после 23-летней паузы вернулся в английскую премьер-лигу и, казалось, не задержится там надолго. Два первых сезона, несмотря на внушительную работу на трансферном рынке, "лесники" были совсем рядом с вылетом, но находились еще более проблемные клубы. Но первую половину сезона-2024/25 "Ноттингем" внезапно провел шедеврально, а завершал календарный год вовсе в лидирующей тройке. Как это стало возможно?

Вскоре после возвращения в АПЛ "Ноттингем" стал героем мемов, делая по десять, а то и по двадцать трансферов за окно. Клуб скупал всё, что плохо лежало, однако выстрелить никак не удавалось. В первый год "Форест" занял 16-е место, во второй — 17-е. Неудивительно, что и перед этим сезоном команда Нуну Эшпириту Санту считалась у букмекеров одним из главных претендентов на вылет. Вот только на дворе январь, а подопечные португальского специалиста борются с "Арсеналом" за вторую позицию и посматривают в сторону великолепного "Ливерпуля" Арне Слота. А почему бы и не смотреть? Ведь именно "лесники" пока являются единственной командой, которая в нынешнем чемпионате обыграла мерсисайдцев (а вообще, в двух играх с "красными" набрала 4 очка).

"Ноттингем Форест" — клуб с особенной историей, с долгими десятилетиями прозябания в миноре и 18-летним периодом Брайна Клафа с тремя шикарными сезонами в конце 1970-х. Обладатель уникального достижения — Кубок чемпионов команда брала чаще, чем выигрывала чемпионат Англии, два раза против одного. Причем сделала это в двух сезонах подряд, попав во второй розыгрыш, собственно, как победитель предыдущего. Контрастным с этим выглядит иное "достижение": "лесники" стали первым обладателем главного континентального клубного трофея, которые умудрились рухнуть в третий дивизион. Это произошло в 2005 году, когда "Ноттингем" переживал очередной кризис.



После пары смен владельцев клуб в середине "десятых" оказался в руках греческого бизнесмена Эвангелоса Маринакиса, которому принадлежит также "Олимпиакос". В тот период "Форест" выступал в "чемпионшипе" и был гораздо ближе к третьем дивизиону, чем к элите. Тем не менее каким-то чудом преобразился в сезоне-2021/22: начав с шести поражения в семи матчах, "Ноттингем" сменил главного тренера, назначил валлийца Стива Купера и начал подниматься по турнирной таблице. Могли дотянуться и до прямой путевки, однако попали в премьер-лигу через плей-офф. До этого за 23 года "Ноттингем" участвовал в нем четырежды, и ни разу не прошел даже в финал.

Конечно, после выхода в премьер-лигу любая, даже самая скромная команда, попадает в "космос" в плане финансовых возможностей. Она может позволить себе гораздо больше, чем еще несколько месяцев назад. Но проблема в том, что у нее 19 соперников, которые чаще всего могут позволить себе еще больше. Так что от "Форест", несмотря на все ностальгические чувства, никто не ждал ничего особенного. Продержались два сезона — и хорошо, теперь надо продержаться третий.

У Нуну Эшпириту Санту, который был назначен в декабре 2023 года, было на этот счет иное мнение. Он не только сохранил "Ноттингем" в элите, когда, казалось, клуб уже ничего не спасет, но и начал лепить надежную команду на следующий сезон. Получилось не просто успешно — феноменально! Несмотря на то, что его команду сложно назвать зрелищной, в этой феерической простоте "Форест" есть своя прелесть. Никаких уникальных тактических решений, особых изысков в игре. Базовая схема 4-2-3-1, минимум владения мячом, достаточно низкий блок практически при полном отсутствии высокого прессинге и многочисленные забросы на Криса Вуда, который в свои 33 года переживает один из лучших этапов карьеры. Главный секрет Санту в том, что секретов нет.



Зато есть очень надежная оборона, в центре которой мощный 195-сантиметровый серб Миленкович здорово сочетается с 22-летним быстрым бразильцем Мурилло, в котором "всего" 180 см. Плюс качественные фланги — справа нигериец Аина, слева — Неко Уильямс. У обоих — отличные кроссы, которыми то и дело снабжается Вуд. Многие из игроков "Ноттингема" были близки к тому, чтобы считаться "неликвидом", Санту подобрал их и соединил лучшие качества. Молодой шведский вингер Эланга стал жертвой постоянной турбулентности "Манчестер Юнайтед" и, в конце концов, стал не нужен родному клубу. От Хадсона-Одои, который еще лет пять назад считался одним из самых перспективных молодых англичан, перестали чего-то ждать в "Челси". В "Ноттингеме" он незаменим на позиции левого вингера.

Ну, и, собственно, Вуд. Форвард, у которого после "Лидса" и "Бёрнли" выдались несколько просто ужасных сезонов. Сложнейший период в "Ньюкасле", где он забил лишь 4 гола за год, да и в "Форест" поначалу все получалось плохо: лишь один мяч за половину чемпионата-2022/23. Но уже в прошлом сезоне цифры результативности новозеландца вернулись к норме — 14 голов за сезон в премьер-лиге. Но оказалось, то было лишь началом. За половину нынешнего чемпионат Вуд отличился уже 13 раз, входит в "топ" бомбардиров и практически во все известные символические сборные чемпионата Англии. Прямо сейчас — это, пожалуй, лучший центрфорвард лиги. Прогрессируют и другие футболисты. Так, 24-летний атакующий хавбек Морган Гиббз-Уайт в 2024 году впервые получил вызов в сборную Англии.

Но главной линией "Ноттингема" остается оборона, которую крайне сложно вскрыть. Эшпириту Санту нашел удобную компактную модель, которая идеально подходит для контратакующей игры: сочетание мощи и скорости. "Лесники" очень быстро выходят из обороны и стремятся "вертикализировать" игру, как можно скорее доставлять мяч на фланги или искать Вуда, который цепляется за мячи впереди. После 21 матча у "Ноттингема" лишь 20 пропущенных мячей — столько же у "Ливерпуля", у "Арсенала" — 21, меньше в АПЛ не пропускает никто. При этом забитых голов тоже немного — лишь 30, меньше только у семи команд лиги. И почти половину из них забил Вуд. В предыдущем туре он, например, принес "красным" ничью с "Ливерпулем" — 1:1, воспользовавшись одним из редких моментов, когда мерсисайдцы позиционно ошиблись в обороне. Вот как выглядел состав "Форест" в той игре.

Ноттингем (4-2-3-1): Зелс — Аина, Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс (Алекс Морено, 90) — Йейтс (Николас Домингес, 76), Эллиотт Андерсон — Эланга, Гиббз-Уайт (Морато, 90), Хадсон-Одои (Жота Силва, 83) — Вуд (Авонийи, 90).



При этом в "Ноттингем" по-прежнему не особо верят. Речь даже совсем не идет о том, чтобы повторить сказку "Лестера" — скорее, о попадании в Лигу чемпионов на следующий сезон, что станет все равно фантастическим достижение. Однако уже слишком высока конкуренция в премьер-лиге. "Ливерпуль" где-то в "космосе", более или менее стабилен "Арсенал", наверняка накатит во второй половине сезона "Челси", когда-то должен вернуться "Манчестер Сити". Попадание в итоговые "топ-4", кажется, маловероятным. Но таковым в начале сезона было и то, что "Форест" не будет просто бороться за выживание.

К тому же есть возможность воспользоваться своим положением в таблице и усилиться до конца январского окна. Что удивительно, пока "Форест" на трансферном рынке совершенно не активен — в январе нет ни одного трансфера, хотя прошлым летом "Ноттингем" потратил на 11 игроков 105 млн евро (самой дорогой покупкой стал 21-летний ключевой опорник Эллиотт Андерсон, купленный у "Ньюкасла" за 41,2 млн). Сейчас, по слухам, "Ноттингем" нацелился на полузащитника Дугласа Луиса, у которого мало что получается в "Ювентусе" после перехода из "Астон Виллы", а также на вингера "Баварии" Матиса Теля.

Нынешний расклад для "Ноттингема" очень напоминает скорее не "Лестер", а французский "Брест" образца прошлого года. Ожидание "неизбежного" падения бретонцев в итоге продлилось до конца сезона, а маленький клуб заскочил в Лигу чемпионов, где удивляет уже сейчас. Причем команды похожи и по стилю, хотя "Брест", кажется, использует еще более оборонительную модель игры. Вполне возможно, через год мы будем наблюдать в ЛЧ и за "Ноттингем Форест". Если так случится, это будет третье участие "лесников" в главном еврокубке. Останется лишь повторить, что в первые два раза они его выиграли.