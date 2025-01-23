Дата публикации: 23-01-2025

Венсан Компани, главный тренер «Баварии», прокомментировал поражение от «Фейеноорда» со счетом 0:3 в матче Лиги чемпионов.

«Я считаю, что «Фейеноорд» заслужил победу. Однако у нас было много моментов, и я все время ощущал, что мы можем забить хотя бы один-два гола. В последние 10 минут мы могли добиться большего», – отметил Компани.

После этого поражения «Бавария» опустилась на 15-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.