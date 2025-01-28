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Результаты жеребьевки Кубка африканских наций - 2025

Дата публикации: 28-01-2025

В Рабате прошла жеребьевка Кубка африканских наций 2025 года. Соревнование, которое пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года, обещает стать ярким событием.

Результаты жеребьевки:
Группа A: Марокко, Мали, Замбия, Коморские острова
Группа B: Египет, ЮАР, Ангола, Зимбабве
Группа C: Нигерия, Тунис, Уганда, Танзания
Группа D: Сенегал, ДР Конго, Бенин, Ботсвана
Группа E: Алжир, Буркина-Фасо, Экваториальная Гвинея, Судан
Группа F: Кот-д’Ивуар, Камерун, Габон, Мозамбик

Действующий чемпион Кот-д’Ивуар встретится в группе F с Камеруном, пятикратным обладателем титула, а также Габоном и Мозамбиком. Рекордсмен по числу побед в турнире Египет сыграет в группе B с ЮАР, Анголой и Зимбабве.

Турнир обещает подарить множество интригующих матчей.

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