Матис Тель хочет покинуть "Баварию" – "Челси" и "МЮ" в числе главных претендентов

Дата публикации: 29-01-2025

Зимнее трансферное окно 2024 года проходит довольно спокойно, однако ситуация вокруг Матиса Теля может стать катализатором активных сделок в его последние дни. По сообщениям немецких СМИ, 19-летний форвард "Баварии" выразил твердое намерение покинуть клуб до закрытия трансферного окна. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Тель официально уведомил руководство о своем желании и готов добиваться перехода в ближайшее время.

Sky Sports Germany подтверждает эту информацию, добавляя, что игрок уже получил несколько предложений. Тель открыт как для аренды с обязательным выкупом, так и для полного трансфера, если поступит достойное предложение.

Почему Тель хочет уйти из "Баварии"?

Француз перешел в мюнхенский клуб летом 2022 года за €20 млн из "Ренна", будучи малоизвестным игроком с минимальным опытом во взрослом футболе. В первом сезоне он использовался в качестве игрока ротации, выходя на замену и набирая в среднем 21 минуту за матч. Несмотря на это, он сумел забить шесть голов во всех турнирах.

Во втором сезоне его игровое время увеличилось, он отметился 10 голами и шестью ассистами в 41 матче. Однако Тель по-прежнему оставался резервным игроком, чаще всего выходя на поле в случае травм основных исполнителей.

Ситуация осложнилась в этом сезоне: после прихода Гарри Кейна конкуренция в атаке "Баварии" усилилась, а вингерские позиции заняли Лерой Сане, Кингсли Коман, Серж Гнабри и Джамал Мусиала. При новом тренере Винсенте Компани Тель еще сильнее потерял место в составе – в нынешнем сезоне он лишь дважды выходил в старте в Бундеслиге и шесть раз появлялся на поле с замен.

Таким образом, француз не просто не прогрессирует в "Баварии", но и рискует потерять драгоценное время для развития.

Кто может подписать Теля?

На данный момент фаворитом в борьбе за молодого форварда считается "Челси". По данным Daily Mail, лондонский клуб давно проявляет интерес к Телю и уже возобновил переговоры с "Баварией".

Кроме того, к игроку присматриваются и другие английские клубы, среди которых "Тоттенхэм", "Астон Вилла" и "Арсенал". Однако конкретные предложения пока не поступили.

Еще один претендент – "Манчестер Юнайтед". Согласно Sky Sports Germany, если "Юнайтед" продаст Маркуса Рэшфорда или Алехандро Гарначо в зимнее окно, клуб может рассмотреть Теля в качестве замены на левый фланг атаки.

Что касается стоимости, Transfermarkt оценивает форварда в €30 млн, но "Бавария" наверняка потребует за него значительно больше, учитывая его потенциал.

Интересный вариант для сделки – возможный обмен Теля на Кристофера Нкунку, который хочет покинуть "Челси". Немецкий клуб давно следит за французом, и если лондонцы согласятся включить его в сделку, "Бавария" может быть более сговорчивой.

Однако пока неясно, готов ли мюнхенский клуб расстаться с игроком уже зимой или постарается удержать его до лета, когда возможны уходы Гнабри, Комана или Сане.