"Брест" - "Пари Сен-Жермен". Прогноз на матч чемпионата Франции 1 февраля

Дата публикации: 01-02-2025

В пятницу жеребьевка Лиги чемпионов определила, что «Брест» и «ПСЖ» встретятся уже в первом раунде плей-офф. А в субботу их ждет репетиция в рамках Лиги 1.

Этот поединок обещает стать ярким событием французского чемпионата. «Брест» долгое время претендовал на прямой выход в 1/8 финала ЛЧ, тогда как «ПСЖ» с трудом пробился в плей-офф. Теперь их ждет дуэль 11 и 18 февраля, но сначала — встреча на «Франсис Ле Бле». Кстати, в еврокубках «Брест» принимает соперников в Генгаме, так что субботняя игра будет важной проверкой.

Текущий сезон складывается для бретонцев не так успешно, как предыдущий, но 8-е место после 19 туров — вполне достойный результат, особенно с учетом борьбы на нескольких фронтах. Однако отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет 19 очков. Парижане, в свою очередь, уже на 10 баллов опережают идущий вторым «Марсель».

Этот комфортный отрыв позволяет «ПСЖ» спокойно варьировать состав, что сказывается на результатах. Команда Луиса Энрике одержала скромные победы над «Сент-Этьеном» (2:1), «Эспали» (4:2) и «Лансом» (2:1), а в прошлом туре сыграла вничью с «Реймсом» (1:1) — впервые с 6 декабря потеряв очки.

Кадровая ситуация благоприятствует гостям: у «ПСЖ» нет травмированных и дисквалифицированных, тогда как у «Бреста» под вопросом участие Массадьо Хайдары, Амави и Мартена. К тому же бретонцы никогда не обыгрывали столичный клуб. С 2010 года команды провели 21 встречу: 19 побед «ПСЖ» и всего 2 ничьи, одна из которых — год назад, когда «Брест» спас матч на «Парк де Пренс», отыгравшись с 0:2.

В этой игре можно рассмотреть ставку на победу «ПСЖ» и обе забьют (кф. 2,8-2,85) — парижане в этом сезоне регулярно пропускают. Также привлекателен вариант тотал больше 3,5 (кф. 2,35-2,40). Лидер «ПСЖ» Усман Дембеле сейчас в отличной форме: в Лиге чемпионов он оформил хет-трик в ворота «Штутгарта» (4:1). На его гол можно поставить с коэффициентом 3,00-3,05.



